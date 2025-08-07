Slovenský herec obeťou PODVODU: Zlodeji si zobrali na jeho meno PÔŽIČKY... U polície NEPOCHODIL!

BRATISLAVA - Herec Filip Štrba sa stal obeťou sofistikovaného podvodu. Počas jediného telefonátu prišiel o všetky peniaze na účte a podvodníci v jeho mene vybavili aj tri úvery. Hoci podal trestné oznámenie, polícia vyšetrovanie odmietla.
V poslednej dobe sa množia prípady, keď ľudí kontaktujú telefonicky neznámi volajúci, ktorí hovoria po slovensky, no s cudzím prízvukom – najčastejšie ruským alebo ukrajinským. Predstierajú, že volajú kvôli dávnej investícii do kryptomien, ktorá podľa nich priniesla výrazný zisk. Tvrdia, že daný zisk je možné vybrať, a ponúkajú svoju asistenciu. Niektorí ľudia na túto komunikáciu pristúpia a riadia sa ich pokynmi.
Až neskôr im dôjde, že nejde o žiadnu výplatu ziskov, ale o premyslený podvod – no to už býva neskoro. Jedným z poškodených je aj herec Filip Štrba, známy z televíznych aj divadelných produkcií, informuje Denník N. V mnohých podobných prípadoch podvodníci obete oberú len o hotovosť z účtu. Filip však utrpel výrazne väčšiu stratu. Prehovoril o tom v rozhovore práve pre spomínaný denník.
Hoci mal na účte 1300 eur, podvodníkom sa podarilo získať na jeho meno až tri úvery. Celková škoda tak dosiahla takmer 30-tisíc eur. Celý podvod, vrátane odoslania financií na účty v Litve, prebehol počas približne hodinového telefonátu, počas ktorého sa podvodníkom podarilo zmanipulovať Filipa.
Herec následne podal trestné oznámenie pre podozrenie z podvodu. Napriek tomu polícia v júli rozhodla, že vyšetrovanie nezačne. Ako dôvod uviedla, že by to bolo nehospodárne. Filip tomuto postoju nerozumie. Rozhodnutie nepustiť sa do vyšetrovania vníma ako nebezpečný precedens – podľa neho to môže povzbudiť páchateľov, aby bez strachu pokračovali v podobných praktikách a ohrozovali ďalších ľudí. Ako sa to celé stalo? Dočítate sa na ďalšej strane.