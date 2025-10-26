Pánska jazda Jána Slezáka by NEVADILA žiadnej polovičke: Čo povedal o ženách vás doženie k smiechu

BRATISLAVA - Herec a spevák Ján Slezák si prešiel poriadnou skúškou kamarátstva. Objavil sa v zábavnej divadelnej šou Pánska jazda, ktorá sa niesla v duchu britského humoru, no s poriadnou dávkou slovenskej spontánnosti.
Slovenská verzia úspešnej hudobnej šou Pánska jazda ponúkne 9 skvelých protagonistov, 16 svetových hitov a nespútanú mužskú energiu. Na javisku sa stretáva partička hercov, medzi ktorými funguje skvelá chémia a neprekáža ani fakt, že museli ísť s vlastnou kožou na trh. „Nie, vôbec to neprekážalo. Každý vedel, do čoho ide. Veľmi sa rešpektovalo, kam ten človek chce zájsť a čo chce o sebe predstaviť. Nebol tam žiadny nátlak a bolo to veľmi slobodné,“ opísal atmosféru pri predstavení Ján Slezák.
Projekt si zamiloval najmä preto, že zachytil pravú esenciu mužského priateľstva. „Je to o chlapskej pohode – deväť kamošov, ktorí sú ako rodina. Vedia sa spolu zasmiať, povedať si vážne veci, vynadať si, dať si preplesk, keď je treba, a urobiť si zo seba srandu. To sú tí správni kamoši. A my sa len netvárime, my takí naozaj sme – a to je na tom to krásne,“ prezradil Slezák s nadšením.
A ako vyzerá jeho "pánska jazda" mimo kamier? Prekvapivo, bez bujarých večierkov a barov. „Ja som nikdy nebol party man, že ruka hore. Mňa nikdy nelákali kluby, diskotéky, bary. Pre mňa je chlapská jazda, keď môžem ísť s chalanmi večer na nočný lov rýb, do lesa na huby, na turistiku alebo na týždeň na chatu snowboardovať. To je pre mňa pánska jazda,“ vysvetlil. A keď prišla reč na ženy, sympatický herec poriadne prekvapil. Neuveríte totiž, ako si Slezák predstavuje pravú dámsku jazdu!
