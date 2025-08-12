Smutné priznanie Czoborovej: Mama sa presťahovala do seniorcentra! Ďalšie zdravotné problémy

BRATISLAVA - Je neprehliadnuteľná, plná energie a disciplínu má v krvi! Zora Czoborová (57) patrí medzi najznámejšie slovenské trénerky a hoci by mnohí tipovali, že čas ju trochu zbrzdí, opak je pravdou. Jej tempo je nekompromisné – a presne taký je aj jej tréningový prístup.
Nie nadarmo sa hovorí, že cukor a bič idú ruka v ruke. „To je tá správna cesta. Motivovať ľudí, naviesť ich, ukázať im, že to dokážu, a priviesť ich na svoju hranicu. A keď už nevládzu, nedovolím im vzdať sa – vtedy pochopia, že si posúvajú svoje limity,“ hovorí Zora s presvedčením v hlase. A zdá sa, že to stále funguje. Hoci má dlhoročnú prax, klientov jej pribúda – a čoraz mladších.
Napriek tomu, že pracovné tempo má poriadne našľapané, v súkromí žije úplne iný život. Každú voľnú chvíľu trávi so svojou mamou, ktorá je imobilná a odkázaná na kyslík. „Niekedy si poviem, že mám toho plné zuby. A potom, keď sa na ňu pozriem a tá láska a vôňa, keď sa vrátim do detských čias...Naozaj pozerám na to, aby mala všetko... Na jednej strane je to náročné, na druhej mi to spôsobuje vnútornú slasť.“ Zora sa o milovanú mamu stará ukážkovo a venuje jej každú voľnú chvíľku. Napriek tomu sa musela uchýliť k radikálnemu riešeniu.
