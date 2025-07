Blízki Jiřího Krampola ZÚRIA: Tri týždne TAJILI jeho zdravotný stav... A Slováček to vykvákal?!

(Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Verejnosť vo štvrtok obletela správa o zlom zdravotnom stave Jiřího Krampola (87). Česká legenda v nemocnici bojuje o život. Zdravotné problémy herca trápia už dlhšie, no tentokrát je to vraj vážnejšie. Blízki sa preto snažili posledné 3 týždne informáciu utajiť... O to viac ich rozzúrilo, keď sa včera dostala na verejnosť. Vykvákal to Felix Slováček?!

Informáciu včera priniesla redakcia CNN Prima NEWS. Česká legenda leží v nemocnici v kritickom stave. Zdravotné problémy ho však trápia už dlhší čas. Posledných niekoľko mesiacov strávil prakticky v nemocnici. Hospitalizovaný bol aj začiaktom júla a dôvodom bol opakovaný problém, ktorý sa objavil aj vo februári, kedy skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti - mal vážne zavodnený organizmus.

Tentokrát je však situácia vraj ešte vážnejšia... Blízki sa preto snažili aktuálny stav utajiť. To sa však nepodarilo. Niet preto divu, že teraz zúria. „Od 14:30 mi zvoní jeden telefón za druhým... Volá bulvár, nech potvrdím informácie ohľadom zdravotného stavu Jirku Krampola,“ zverejnil na sociálnej sieti Instagram vytočený herec Tomáš Zajíc, ktorý je dobrým priateľom legendárneho zabávača.

„Poviem vám jedno... Tri týždne sa snažíme, aby najbližší okruh okolo Jirku utajil informácie o jeho zdravotnom stave... A dnes sa tam zastaví niekto, kto miluje bulvár, rád o sebe číta a hneď to vykváka na CNN Prima. K*rva, nie je ti to blbé? Kde ste boli posledných 6 rokov, keď sa o Jirku staráme a nikoho z vás som tam nevidel!“ dodal Zajíc.

(Zdroj: Archiv TV Nova / Tomáš Martínek)

Herec zjavne narážal na Felixa Slováčka, ktorý spomínanej redakcii stav Jiřího Krampola potvrdil. „Samozrejme, že to nie je dobré. Nie som doktor, ale ako to vidím svojimi očami, tak si myslím, že to nie je dobré. Nehovorili sme spolu, on tak akoby napol spal, tak som ho nechcel extra trápiť,“ vyjadril sa hudobník. No prvú informáciu mohol CNN naznačiť aj MMA zápasník Karlos Vémola. „Počul som, že Jirka na tom nie je dobre. Idem ho teraz navštíviť, aby som sa dozvedel, ako na tom je,“ uviedol.

Nech to bol Slováček alebo Vémola, blízki zrejme neboli nadšení ani z jedného vyjadrenia. Jiřímu Krampolovi prajeme veľa síl a skoré uzdravenie!

(Zdroj: Instagram TZ)