Jeho život sa definitívne ustrihol: Zomrel známy slovenský umelecký strihač

Vo veku 91 rokov odišiel včera (2. júla 2025) do filmového neba Ladislav Halama starší. Jeho syn známy režisér Laco Halama mladší na sociálnej sieti Facebook napísal dojímavé slová: „Dnes sa naplnil tvoj čas... 91 rokov 6 mesiacov a 9 dní. Odišiel si hrdo a dôstojne, vediac, že sme pri tebe – tvoj syn, Majka, Kristínka, Miška aj Nelka. Vieme, že si to cítil a odchádzanie ťa nebolelo. Otec, dedo, pradedo – vždy dobre naladený, plný nekonečnej energie – na prácu v strižni, na robotu v záhrade, na zábavu s vnučkami, na recitovanie básní, spievanie piesní, na rozprávanie príbehov... Už ste spolu s maminkou – tam vo večnom pokoji... A my nezabudneme, Dedo Lacko!“

Umelecký strihač, filmový a televízny tvorca Laco Halama st. sa narodil 23. decembra 1933. V Slovenskej televízii pracoval do roku 1996, pričom v tejto inštitúcii pracoval viac ako 36 rokov. Spolupracoval s množstvom známych tvorcov, akými boli Laco Kraus, Igor Ciel, Marián Minárik a ďalšími a podpísal sa po možstvo legendárnych televíznych i filmových diel. Tak ako povedal intednat Dvojky Branisav Šanta:Pripomenul to pri odovzdávaní pamätnej plakety v roku 2003 v rámci Ceny Igric udelenej za celoživotný prínos pre Slovenskú televíziu.

Osobnosť Ladislava Halamu st. si STVR pripomenie vo vysielaní Dvojky dnes o 20.10 filmom Tábor padlých žien.