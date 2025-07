Martin Nikodým (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Formulový ošiaľ prilákal do kín mnohé známe tváre a na veľkolepej premiére snímky F1 nechýbal ani moderátor Martin Nikodým. A hoci by mnohí tipovali, že ho do kina prilákala láska k rýchlym autám, pravda je úplne iná.

Sympatický moderátor totiž bez okolkov priznal, že za jeho účasťou v premietacej sále stála hollywoodska hviezda. „Na rovinu, úprimne – ja som fanúšik Brada Pitta. Mne sa on páči ako chlap, ako herec, ako dospieva, ako prijíma svoju starobu. Pre mňa je to symbol mužstva. Páči sa mi, ako to zvláda on celé,“ neskrýval obdiv k legendárnemu hercovi. Nikodým navyše priznal, že mal aj veľké očakávania. „Som veľmi zvedavý na tento film... dúfam, že bude naozaj napínavý,“ dodal Nikodým s úsmevom.

A hoci film o adrenalíne a rýchlosti na trati rozbúšil srdcia mnohých, on sám sa vraj na cestách správa priam ukážkovo. „Ja som dobrý vodič, lebo ma môj otec učil šoférovať a naučil ma, že vždy sa dívaj dopredu, pozoruj vodičov okolo seba a skús predvídať, čo urobia. Tým si dokážem ušetriť veľa toho reakčného času,“ prezradil svoj recept na pokojné a hlavne bezpečné jazdy. Reč však padla aj na reláciu Milujem Slovensko, ktorá dostala na obrazovkách slovenskej televízie po dlhých 13 rokoch stopku. Ako to vníma Nikodým? Vo videu to povedal dosť otvorene...

Martin Nikodým o KONCI Milujem Slovensko: Myslím si, že... Má jednu túžbu (Zdroj: Narcis Liptáková/Vlado Anjel)