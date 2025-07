Jeho hlas pozná každý Slovák: Števo Eisele doma zaviedol STRIKTNÉ pravidlá! Kvôli synovi sa vzdal...

Števo Eisele (Zdroj: Vlado Anjel)

Števo Eisele bol 13 rokov športovým redaktorom v TV Markíza. Potom sa jeho život zvrtol a dnes je najznámejším komentátorom Formuly 1. Diváci ho tiež poznajú ako komentátora futbalovej Ligy majstrov. Po filme F1 teda neskrýval nadšenie - a mal aj pádny dôvod. Najväčší hlas Formuly 1, aký na Slovensku máme, sa totiž na filme podieľal! „Ja hrám vo filme s Bradom Pittom a Tomášom Maštalírom! To by sa mi nikdy ani len neprisnilo.“ Hlas Števa Eiseleho totiž sprevádza celým dejom, čo Eisele vtipne okomentoval. „Mám viac replík ako Brad Pitt,“ dodal pobavene.

Aj keď je vášnivým milovníkom rýchlych monopostov, cestným pirátom sa veru necíti byť ani trochu. „Ja som jeden z najnudnejších šoférov v galaxii. Dokonca som dlhodobo neznášal šoférovanie – strata času,“ zasmial sa. O to viac ho fascinujú monoposty F1, ktorým sa venuje už od roku 1997. Otvorene však priznal, že samotný dabing mu poriadne zvýšil tlak. „Bol som profesionálne nervózny, lebo je to iný druh remesla ako komentovanie. Ale náramne som si to užil,“ dodal.

Eisele svoju prácu miluje a doslova ňou žije. Na druhej strane je to obrovská drina. „Je to dream job, ale nie je to o tom, že v nedeľu odkomentuješ dve hodiny a potom máš veget. Ja tým žijem 24 hodín denne sedem dní v týždni. Je to vášeň a životný štýl. Formula 1 spája niekoľko aspektov. Sú tam špičkoví športovci, charizmatickí piloti, špičkové technológie, obrovské značky, bulvár, kontrovezrie. Formula 1 je srdcová záležitosť!“ Eiseleho Formula totálne pohltila, otázkou ostáva, či mu vôbec ostáva čas na niečo iné. A tu vyšiel s pravdou von, musel sa totiž uchýliť k zásadným krokom!

