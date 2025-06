Igor Kmeťo ml. s dcérou Rebekou (Zdroj: Ján Zemiar)

V prípade dcéry Igora Kmeťa ml., ktorá vystupuje pod prezývkou Rebis skutočne nespadlo jablko ďaleko od stromu a hudobník je na ňu právom hrdý. Avšak čo sa týka partneriek, nikdy nelovil vo vodách hudobnej branže. „Ani moja žena, matka Rebeky, nebola z hudobného fachu. Ale mala cit na hudbu a vedela mi poradiť. Ale nevedela to analyzovať hudobne,“ priznal Igor. Naopak, v dcére Rebis má doma talent, z ktorého sa nesmierne teší. „Som rád, že mám takú dcéru. Ona je speváčka, hudobníčka, a to nehovorím preto, že je to moja dcéra, no je veľmi talentovaná, vyštudovala konzervatórium – bicie nástroje.“ Napriek neodškriepiteľnému hudobnému talentu sa však Rebis rozhodla kráčať svojou cestou a namiesto hudby a tanca sa vrhla na štúdium kreatívneho biznisu v Holandsku.

A čo hudobníkova nová láska? Ako pre Topky.sk prezradil, súčasná partnerka je z celkom iného sveta ako on, pracuje totiž v banke. A všetko vyzerá tak, že dvojici to klape a dokonca sa skvelo dopĺňajú. „Keď sa jedná o hudobný priemysel, tak áno, financiám rozumiem, ale keď sa jedná o investičné sektory, tak v tom nie som doma.“ Čo sa však týka rozdávania, Igor je vraj štedrý. „Ja nepotrebujem viac. Som spokojný, keď všetci okolo mňa majú tak, že sú spokojní, ale mne to stačí,“ prezrádza s úsmevom na tvári.

A vyzerá to tak, že o peniaze vďaka úspešnému otcovi nemala nikdy núdzu ani Rebis, ktorá však jedným dychom dodáva, že od otca nikdy nič nepýtala. „Nikdy sa to nestalo, na to si trikrát zaklopem, že mám štedrého otca. Už mám vek na to, aby som si mala začať zarábať sama...“ Okrem spevu a bicích nástrojov sa Rebis momentálne sústreďuje na vizuálne umenie a novú tvorbu. Bicie sa rozhodla zavesiť na klinec a prezradila aj dôvod...

Igor Kmeťo ml. je zaľúbený až po uši, ale dcéra... Spravila nečakaný krok: Hodí kariéru za hlavu?! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)