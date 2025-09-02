Igora Kmeťa ml. OKRADLI na párty: Prsty v tom má tato NEZNÁMA KRÁSKA! Spoznávate ju?

BRATISLAVA - Igor Kmeťo ml. si musel prejsť poriadne nepríjemnou skúsenosťou. Na párty, kde vládla uvoľnená nálada a zábava, sa objavila pôvabná neznáma, ktorá mu poriadne znepríjemnila večer. Spevák sa ocitol v situácii, ktorú by nechcel zažiť nikto z nás – kráska ho totiž omámila a okradla!
Igor Kmeťo ml. je známy tým, že sa vie baviť a svoju funky energiu prenáša aj na ľudí okolo seba. Tentoraz však vsadil na vizuálny príbeh s poriadne dramatickým zvratom. Do sveta totiž vypustil nový videoklip ku skladbe Benson Mánia, ktorý sa nakrúcal v slnečnom Španielsku.
„Pieseň vznikla pred rokom v Španielsku, keď som počúval Bensona a napadla mi myšlienka urobiť letnú pieseň,“ spomína Kmeťo. „Benson Mánia je párty skladba, spieva sa v nej o zábave, žene a dlhej noci. Má funky vibe, ktorý pre mňa veľmi veľa znamená. Je to moja prioritná muzika, ktorú robím už niekoľko rokov. Na tejto hudbe som vyrastal a je mojou neoddeliteľnou súčasťou,“ vysvetľuje hudobník, ktorý sa v klipe ocitne v nepríjemnej situácii.
Dej videoklipu sa odohráva v luxusnej vile a na jachte, kde sa Kmeťo ocitá uprostred rozpálenej letnej párty. Lenže zatiaľ čo všetko vyzerá ideálne, situácia sa rýchlo zvrtne. Zvodná kráska ho omámi a okradne. Nebezpečnú femme fatale si zahrala študentka Ivana Baliarová, ktorá žije a študuje vo Valencii. „Takéto párty a výlety sú v Španielsku bežné. Našťastie sa mi takáto situácia nikdy nestala,“ vydýchol si umelec, ktorý v najbližšej dobe chystá vypustiť dalšiu skladbu a to s Rytmusom a Anitou Soul. „Toto spojenie sa zopakuje po 12-tich rokoch," dodal na záver.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%