KRST novinky Kmeťa a Tiny: NEHODA hneď v úvode... Ups, ale črepiny prinášajú ŠŤASTIE!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Štvrtkový večer sa niesol v znamení hudby, tanca a veľkého temperamentu. Igor Kmeťo mladší totiž predstavil svoju hudobnú novinku v spolupráci so speváčkou Tinou. Dvojica spojila sily a hoci by od nich mnohí očakávali R&B hit, vydali sa inou cestou... A bol to, prekvapivo, práve Tinin nápad.

„Ja som veľa rokov rozmýšľal, akú pesničku spolu spravíme a vždy som si myslel, že to bude nejaké R&B alebo funky a keď si mi povedala, že ty chceš cigánsku, tak ja som sa tak vnútri potešil...“ priznal Kmeťo, ktorý s Tinou naspieval pieseň Av Ke Mande.

Predstavenie novej piesne Igora Kmeťa a Tiny - Tina (Zdroj: Ján Zemiar)

Podporiť nový hit prišlo mnoho známych osobností zo sveta slovenského šoubiznisu, za všetkých spomeňme Soňu Štefkovú, Terezu Bizíkovú, Bejbu, Natáliu Hatalovú, Máriu Zelinovú či ružičky Anet Slotovú a Stanku Lučkovú. Podujatie moderovala Diana Hágerová.

No a práve ona sa v úvode akcie stala svedkom nehody - pred vchodom do reštaurácie spadol reklamný banner rovno na stolík s welcome drinkami, ktoré zhodil rovno na zem. Všade tak bolo rozbité sklo a prosseco. Hovorí sa však, že črepiny prinášajú šťastie - nová pieseň tak bude určite veľkým hitom. Vypočujte si ju!

Predstavenie novej piesne Igora Kmeťa a Tiny (Zdroj: Ján Zemiar)

Predstavenie novej piesne Igora Kmeťa a Tiny - Diana Hágerová (Zdroj: Ján Zemiar)