Prvý ŠKANDÁL českej Farmy: Vytočený súťažiaci NALOŽIL Nove... Totálna KATASTROFA, som dosť nasr*tý!

PRAHA - V pondelok na televízii Nova a na Voyo odštartovala česká verzia Slovákmi obľúbenej šou Farma. V tej sa stretlo 12 súťažiacich rozdelených do tímov "Nováčikov" a "Hviezd". Odvysielané boli ešte len tri časti, no sociálnymi sieťami sa už šíri prvý "škandál". Vytočený súťažiaci nakladá televízii... TOTO jej vyčíta!

Hoci Slovákom mnohé mená z obsadenia českej Farmy veľa nehovoria, u našich západných susedov sú známym pojmom. Prvými sluhami sa stali Mary z Bachelora a najvulgárnejší influencer krajiny, "letákový kráľ" Luboš. Ten, napriek tomu, že spočiatku pôsobí ako mierumilovný človek, svojim prvým dojmom klame.

V Česku ho poznajú ako večne sa na niečo sťažujúceho muža, ktorému stačí málo na to, aby zo seba začal chŕliť jednu nadávku za druhou. A to sa stalo aj teraz - práve on sa totiž postaral o "prvý škandál" reality šou. Hoci zo šou oficiálne stále nevypadol, na sociálnej sieti TikTok odvysielal živý prenos, kde naložil postupne nielen spoluslúžiacej Mary, ale aj samotnej televízii.

„Raz idem spať popoludní na hodinu a pol. Raz. A ona (Mary) tam povie, že diváci posúdia, kto viac robil. A ja ji ako kretén bránim, mrcha jedna zákerná,“ posťažoval sa v priamom prenose. Ešte v pondelok ju pritom obraňoval. Stačilo však, aby si pozrel ďalšiu časť Farmy a už svoju rétoriku zmenil. „Po dnešku viem, že je zákerná. Ešte v skupina (instagramovej pre účastníkov, pozn. red.) povie, nech to diváci vidia,“ dodal.

„Všetci sa do nej pustili, aká to je mrcha. A ja som ju bránil. Síce hrala svoju úlohu, ale škodoradostná je. A mrcha tiež. Teraz vidím jej pravú tvár. Študuje psychológiu, takže tam hrala manipulácie, kto s kým, ako, prečo, neskutočné,“ pokračoval dotknutý Luboš. A so svojim nákladom pokračoval aj na televíziu Nova alebo skôr na tvorcov Farmy.

„Prvý diel bol v pohode, druhý je totálna katastrofa. Je na mňa dosť hnusný. Som tam vykreslený ako totálny "nemakačenko". Nie je tam, že som robil na večeru placky, riady, nič. Kde je staranie sa o zvieratá? Som dosť nasr*tý,“ dodal Bailador, ktorý tvrdí, že to má nahnuté, pretože mu Nova poslala predžalobnú výzvu na 1,2 milióna korún. To však televízia pre eXtra.cz vyvrátila. Nechajme sa teda prekvapiť, čo z tohto súťažiaceho ešte vypadne!

