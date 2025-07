Farma je pre českých divákov SKLAMANÍM: Zlý strih, NUDA... Slováci to skrátka vedia LEPŠIE!

(Zdroj: TV Nova/TV Markíza)

PRAHA/BRATISLAVA - Reality šou Farma sa na Slovensku už dlhých 14 rokoch teší u divákov obrovskej obľube. V roku 2012 sa česká Nova rozhodla jednu sériu Farmy priniesť tiež, no projekt sa veľmi neuchytil. Po 13 rokoch mu dala šancu opäť, no diváci sú sklamaní. Epizódy sú podľa nich nudné a majú zlý strih. Výhrady majú aj voči moderátorovi a hospodárovi. Zhodujú sa - Slováci to skrátka vedia lepšie!

Hoci sa Nova rozhodla reality šou Farma priniesť na obrazovky po dlhej 13 ročnej pauze, mnoho Čechov verne sledovalo tú slovenskú. Diváci tak presne ovládajú pravidlá, poznajú harmonogram jednotlivých dní, spôsob vyberania sluhov, priebeh súbojov o záchranu či samotných duelov. A po vzore tej markizáckej majú isté očakávania aj od hospodára či moderátora.

No tí a ani samotná šou ich nenapĺňajú. Diváci si ťažko zvykajú na Viléma Šíra ako moderátora, problémom je aj hospodár bez prirodzenej autority, či samotný strih epizód. Sťažnosti píšu pod príspevky na sociálnych sieťach televízie. Problém mnohí vidia aj v tom, že Nova neodvysiela celý duel v jednej časti, ale v polovici ho ustrihne a zvyšok odvysiela v tej ďalšej. A na to v markizáckej verzii neboli zvyknutí.

„Slovenská Farma má jednoznačne navrch oproti tomuto slabému čaju. České tliachanie nudné, scenár aj réžia nudná, o skrátených nezáživných dueloch ani nehovorím. A preto skrsol nápad za všetky drobné - výsledok duelu sa stopne a presunie do ďalšej časti, aby si pozeral, hoci z posledných síl, aj ďalší čajový odvar. Moderátor artikuluje asi ako môj kocúr, nudného hospodára bez prirodzenej autority odpratali "akože do nemocnice". Ako pomocníkov mohli vybrať Slovákov, tí by priniesli aspoň kus temperamentu a života. Ozaj, a na mäkké pravidlá pre sluhov by som zabudla,“ myslí si jedna z komentujúcich.

„Dnes to bol zrejme posledný diel, na ktorý som sa pozeral. Nechápem, prečo ste to neurobili ako na Slovensku, kde to beží celý týždeň a divák s nimi nadviaže oveľa silnejšie puto, tým, ako je to všetko zostrihané, sa hráči divákovi len viac a viac vzďaľujú a šou je tým pádom stále menej zaujímavá, k tomu všetkému moderátor, ktorý si to pletie s fashion weekom, ja osobne mám módu fakt rád, ale tu si myslím, že by ten fokus mal byť fakt inde. Nakoniec tomu dávate korunu, že samotné súťaže zostrihávate, že všetky emócie, ktoré by tam mali byť, sú preč... Čisto môj názor,“ pridáva sa ďalší.

„Slovenskú Farmu milujem. A je fakt, že je to krátke, nemá to šťavu a je to také bez chuti. Napríklad tie stavby v poslednej časti, to bolo niečo a ten západ. Tu nie je, kto by niečo vedel alebo je to blbý strih, neviem,“ zhodujú sa diváci, podľa ktorých by projektu pomohlo, ak by vymenili strihača, moderátora a hospodára... „A aj tých farmárov. Slováci to skrátka vedia lepšie,“ dodal ďalší zo sklamaných divákov, ktorí sa už nevedia dočkať, kedy Markíza začne vysielať takú Farmu, akú majú radi - plnú škriepok, doťahovačiek, temperamentu, ale aj tvrdej práce.

