Nedvěd OSLAVOVAL narodeniny BEZ Dary: VEČER aj RÁNO strávil s INOU kráskou!

PRAHA – Futbalová legenda Pavel Nedvěd (53) oslávil svoje narodeniny vo veľkom štýle, no jedna vec udrela do očí hneď na prvý pohľad – po jeho boku nebola jeho snúbenica Dara Rolins (52). Namiesto toho mu spoločnosť robila atraktívna plavovláska, s ktorou strávil nielen sobotný večer, ale aj nedeľné ráno!
Sobotný večer sa začal pomerne nevinne. Okolo pol deviatej si Nedvěd sám vychutnával pivo. Krátko nato si k nemu prisadol kamarát v čiernej košeli a dvojica sa presunula do neďalekého baru. Pred podnikom už postávala väčšia partia ľudí a medzi nimi aj dlhonohá slečna v bielych rifliach, vínovom tričku a s luxusnou kabelkou Dior. Podľa českého denníka Blesk pôsobila na prvý pohľad nenápadne.
Po 22.00 si to Pavel s kamarátom a neznámou kráskou zamierili rovno do domu, kde má Nedvěd svoj byt. Všetci traja zmizli za bránou, no po pol hodine vyšiel von len kamarát a odišiel do ďalšieho baru.
Ako je na tom VZŤAH Dary a jej Pavlíka? Obľúbená speváčka odhalila prekvapivú PRAVDU!
V nedeľu krátko pred obedom vyšiel Pavel z domu a čuduj sa svete po jeho boku opäť kráčala tá istá žena. Obaja si prezliekli tričká – ona vymenila vínové za čierne a on polokošeľu za biele tričko. Ku dvojici sa pripojil ďalší známy z predchádzajúceho večera a zamierili si to na raňajky. Po jedle sa všetci traja vrátili späť k Nedvědovi. Po pol hodine vyšli s taškami, ktoré nakladali futbalistovi do auta. Zatiaľ čo Pavel odišiel autom, dvojica sa vrátila do domu. Ku večeri z neho vyšli von. Neznáma žena opäť v inom oblečení.
V Nedeľu večer sa Nedvěd vrátil domov opäť v spoločnosti ženy, s ktorou raňajkoval. A obaja zmizli za ťažkými drevenými dverami.
Dara Rolins a Pavel Nedvěd: Sen o spoločnom živote sa rozpadá! Čo sa stalo s ich hniezdočkom lásky?
Celý víkend tak patril oslávencovi a jeho tajomnej spoločnosti. A kde bola Dara? Tá bavila fanúšikov na koncerte v Brne a Bratislave. Aj toto je prinajmenšom zvláštne. Je síce pravda, že koncerty sú naplánované dopredu, ale po štyroch rokoch vzťahu určite vie, že jej snúbenec má 30. august narodeniny. V pondelok už Nedvěd zarezával.Ráno stihol vítanie prváčikov v Hradci Králové a popoludní už bol v Prahe na zraze reprezentácie.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%