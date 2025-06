STRACH Lucie Mokráňovej: Kvôli tomuto NECHCE druhé dieťa!

Lucia Mokráňová (Zdroj: Instagram LM)

ŽILINA - Mať dieťa je zázrak – no aj obrovská zodpovednosť. A keď príde na otázku druhého dieťaťa, často to nie je len o túžbe či pláne, ale aj o strachu, neistote a tlaku z okolia. Otvorene o tom prehovorila aj známa fitnesska Lucia Mokráňová, ktorá priznala, že žiť v dnešnej dobe ju desí natoľko, že ďalšie dieťa momentálne nechce.

Téma materstva je veľmi citlivá. Keď sa narodí prvé dieťa, často ešte ani nestihne mama poriadne precítiť túto obrovskú životnú zmenu – a už sa začnú kopiť otázky: “Kedy bude druhé?” Akoby jedno nestačilo. Akoby každá žena automaticky túžila po ďalšom dieťati. Tieto otázky síce možno prichádzajú zo zvedavosti alebo dobrého úmyslu, ale môžu zasiahnuť veľmi hlboko. Nikto totiž nevidí do zákulisia – do náročného zotavovania sa, do boja s únavou, do možných zdravotných problémov či nevypovedaných strát.

Niektoré mamy si druhé dieťa želajú, ale ešte nie je ten správny čas. Iné sa rozhodli, že jedno stačí – a to je v poriadku. Každá rodina má svoj príbeh a svoje dôvody. Materstvo by nemalo byť predmetom spoločenského tlaku ani očakávaní. Malo by byť o láske, bezpečí a rešpekte – vrátane rešpektu k rozhodnutiam, ktoré nie sú vidieť navonok. Aktuálne sa na túto tému vyjadrila fitnesska Lucia Mokráňová, ktorá je mamou 5-ročnej Talinky.

Otvorene priznala, že má strach mať ďalšie dieťa. Od fanúšikov jej prišla otázka: „Nemáš strach o dcéru, že čo bude o pár rokov? Choroby..." A Lucia v tom má jasno. „Mám strašne veľký strach. Je to niečo, čo mi doslova zväzuje ruky. Bojím sa, keď vidím, v akej dobe žijeme. Už je takmer bežné, že sa na školách strieľa, po uliciach behajú blázni… a tak ďalej. Možno aj preto nechcem druhé dieťa… Aj keď sú na mňa tlaky z každej strany," odpovedala úprimne. V rozhovore pre Topky.sk sa prednedávnom rozrozprávala o tejto téme tiež. Viac sa dozviete vo videu nižšie.

