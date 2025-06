Slovenskú moderátorku 3 roky TERORIZUJE stalker: Riešili ho PRÁVNICI, prestal, ale... Je SPÄŤ!

Mária Zelinová (Zdroj: Ján Zemiar)

Mária Zelinová je v slovenskom šoubiznise známym menom - v minulosti pracovala ako moderátorka vo Fashion TV, pôsobí ako redaktorka v markizáckej Smotánke či uvádza spravodajstvo vo Fun rádiu. Okrem toho ju pravidelne vídať na móde Bratislavských módnych dní. Niet divu, že má obdivovateľov, ktorí po nej tajne túžia... Nájdu sa však aj takí, ktorí to nerobia tajne.

Naopak svojim záujmom doslova obťažujú. Minimálne jedného takého Maja vo svojom živote má. Už 3 roky jej strpčuje život stalker, ktorý jej denne píše stovky správ a do práce jej posiela nechutné darčeky. „Keby vidíte tie odporné maily... On sa polonahý fotil a posielal mi to...“ informovala pred rokom, kedy muž prekročil hranicu a prišiel za ňou na festival do Trnave, kde bola pracovne. „Je to šialené, aby som sa bála chodiť do práce, von, kdekoľvek, lebo tam môže na mňa čakať tento podivín.“

Pred rokom sa rozhodla situáciu riešiť aj s políciou, no stalker napokon prestal. Dlho si však odstup neudržal. Moderátorke sa opäť začal ozývať. „Dobré ránko, tento týždeň zarobím na kvety a na budúci pondelok/utorok ťa počkám pred prácou,“ napísal jej opäť niekoľko mailov. „Viac ako 2 roky mi tento pár otravuje život. Posiela ohryzené mucholapky do rádia, vyvoláva na dopravný servis, že som si doma nechala otvorené okno, že mi nechal niečo v garáži atď, atď. Denne aj desiatky mailov,“ opísala znechutená Zelinová.

„Minulý rok si ma dokonca počkal v Trnave, keď som bola na evente, začala som na neho kričať. Skoro trištvrte roka mi dal pokoj a teraz zas pokračuje. Riešila som to s právnikom... Išla som to podať na políciu, ale prestal... Hádajte, kto je späť?“ zverejnila moderátorka, ktorej zrejme nezostáva nič iné, len svoj pôvodný úmysel dotiahnuť do konca a otravného chlapa skutočne nahlásiť na políciu.

(Zdroj: Instagra MZ)