Slovenská moderátorka ZOČI-VOČI stalkerovi, čo jej 2 roky NIČÍ život: Ostala v ŠOKU!

Mária Zelinová (Zdroj: Ján Zemiar )

Mária Zelinová zažíva niečo, čo si iní ľudia nevedia ani len predstaviť. Istý chlap jej totiž denne pošle stovky mailov, do práce jej posielal nechutné darčeky.... „A to nie je prvá vec, ktorú mi poslal do rádia. Keby vidíte tie odporné maily... On sa polonahý fotil a posielal mi to... Rozhodla som sa to zverejniť, lebo je to už neunosné, pre mňa nechutné a mám strach, že to može byť aj horšie. Zisťovala som si, čo sa s tým dá právne robiť... predvolali by ho a neviem, či by sa tým niečo vyriešilo. Možno áno, možno nie. Nevyznám sa do postupov...“ napísala vtedy.

No a teraz sa so spomínaným stalkerom stretla zoči-voči. Veruže, to nebolo jedno z najpríjemnejších stretnutí. „Zablokovala som už asi 100 stalkerských účtov a môžem pokračovať.. online popoluška. Som vám ani nepísala - ten týpek, čo mi 2 roky ničí život, vypisoval mi stovky mailov mesačne, niekedy aj týždenne, posiela mi otrasné darcěky, vyvoláva do rádia... si ma našiel a prišiel do TT, kde som bola pracovne na Filmovom festivale. Ostala som v extrémnom šoku, keď po mne začal kričať. K tomu tam bolo hneď vedľa asi 10 policatov.. premyslená akcia pán Marián. Bola som tam s partiou. Našťastie.. Možno by ma aj napadol, ak by som bola sama... a potom? Pokojne odišiel akoby nič.. Takže preto mažem fake účty.. Možno sa trafím a zmažem aj jeho,“ opísala.

„Je to šialené, aby som sa bála chodiť do práce, von, kdekoľvek, lebo tam môže na mňa čakať tento podivín. Aj počas mojej dovolenky si pridával na svoj FB screenshoty môjho ex, kde mu na krk dal emotikon medaile s číslom 2.. + moje fotky z insta si dáva ako pozadia a zrejme si predstavuje, že s ním chodím!!! Keďže mi xy krát písal ako svojej frajerke, že keď pôjdem domov mám kúpiť pór. Pre mňa PSYCHO,“ dodala na záver.