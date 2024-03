Slovenská moderátorka má STRACH: Kontaktuje ju neznámy muž... Je to NEÚNOSNÉ!

Mária Zelinová (Zdroj: Ján Zemiar)

Hlas Márie Zelinovej môžete poznať z éteru. Za sympatickým hlasom sa skrýva pôvabná žena, ktorá kedysi stála na molách. Niet divu, že má kopec nápadníkov. Avšak, nie je všetko zlato, čo sa blyští. Moderátorke nechodia len pekné správy, ale aj také, ktoré jej doslova naháňajú strach. Presnejšie ide o neznámeho muža, ktorý jej už rok pravidelne vypisuje.

„Je to už rok, čo mi tento človek otravuje život. V jednom období mi od neho chodilo aj 10-15 mailov denne. Kontaktovala som jeho zamestnávateľa, kedže mi posielal dokumenty z jeho práce s informáciami o danej firme. Nebolo tažké si nájsť kontakt na internete... Tam mi pomohli - porozprávali sa s ním. Im udájne tvrdil, že som jeho frajerka a nemajú sa medzi nás miešať. Sú to stovky mailov, kde písal aj sexuálne narážky. Minulý rok som išla podať trestné oznámenie a zrazu prestal... Extrémne sa mi uľavilo. Teraz to začína opäť - v nedeľu od neho 2 maily. Už som zúfalá...“ napísala na sociálnu sieť Instagram.

Neznámy muž zverejnil na sociálnu sieť aj video, kde hovorí o istej Majke. „Toto video mi poslali z jeho bývalej práce - ja len dúfam, že tá Majka, o ktorej hovorí a venuje jej svoje "srdce zo suchej kože na palcoch" nie som ja. Bojím sa... čo bude ďalej...“ pokračovala. Poslal jej do práce aj "darček" k narodeninám, ktorý naháňa strach. Na zničenej mucholapke boli prilepené umelé ružové vlasy aj s odkazom.

„A to nie je prvá vec, ktorú mi poslal do rádia. Keby vidíte tie odporné maily... On sa polonahý fotil a posielal mi to... Rozhodla som sa to zverejniť, lebo je to už neunosné, pre mňa nechutné a mám strach, že to može byť aj horšie. Zisťovala som si, čo sa s tým dá právne robiť... predvolali by ho a neviem, či by sa tým niečo vyriešilo. Možno áno, možno nie. Nevyznám sa do postupov...“ dodala na záver.

(Zdroj: Instagram M.Z.)