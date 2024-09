NAJHORŠÍ brept slovenskej moderátorky: To vážne povedala v živom vysielaní TOTO?!

Mária Zelinová (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovenská moderátorka Mária Zelinová sa už dlhé roky prihovára svojim poslucháčom z éteru. Jej hlas je nezabudnuteľný. Svoje rečové schopnosti si však najprv cibrila vo Fashion Tv a potom jej do cesty prišla ďalšia skvelá príležitosť - začala pracovať ako moderátorka pre známu markizácku reláciu Smotánka. Mnoho Slovákov má rado práve jej vstupy v rádiu. A pred pár dňami, keď naživo čítala správy, určite pobavila svojim breptom nejedného z nich. Prihodilo sa jej to, čo nechce zažiť žiadny profesionál.

„Môj najhorší brept, mala som čo robiť, aby som sa nepresmiala do konca správ, no dala som to," napísala. Namiesto vakcína totiž povedala vagína. „Čo to boloo, ale zasmiali sme sa," zareagoval jej fanúšik. „Si fakt povedala vagína namiesto vakcína," pobavil sa ďalší. Kiksy sú bežnou súčasťou živých vysielaní. Veď stane sa... Poznajú to už mnohí moderátori. Peter Varinský sa s divákmi rozlúčil s rezňom z Azkabanu, skomolil názov filmu Harry Potter a väzeň z Azkabanu. Moderátor Miro Frindt namiesto evakuácia povedal ejakulácia. Viktora Vinczeho zradila technika a prečítal to isté dvakrát. A jojkárky Alenu Stračiakovú a Adrianu Kmotríkovú zas potrápil dotieravý hmyz.