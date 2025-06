Koniec kariéry? Český spevák otvorene o zdravotnom stave... Je to na h*vno!

Dan Bárta prehovoril o svojom zdravotnom probléme (Zdroj: pixabay.com)

Spevák Dan Bárta musel v polovici apríla náhle prerušiť svoju hudobnú kariéru. Dôvod bol vážny – počas koncertu prišiel o sluch na jedno ucho. Po niekoľkých týždňoch sa rozhodol prehovoriť pre Blesk.cz o tom, čo sa mu stalo a ako sa s novou situáciou vyrovnáva. „Šestnásteho apríla sme hrali s kapelou J.A.R. v Lucerna Music Bare a vtedy mi zlyhalo ucho,“ opísal moment, ktorý všetko zmenil. „Myslím si, že to súvisí s tým, že hudbu robím tridsať rokov, skoro každý druhý deň. A niektoré zvuky sú naozaj veľmi hlasné. Asi sa to celé jednoducho nazbieralo – ako únava materiálu. Ako keď sa stále chodí s džbánom po vodu, až sa ucho odtrhne,“ vyjadril sa.

Minimálne do polovice leta sa s kapelou J.A.R. na pódiu neobjaví. Jeho zdravotný stav mu to jednoducho neumožňuje. „V jednoduchosti povedané – miera poškodenia môjho sluchu mi momentálne, aj podľa môjho vlastného rozhodnutia, nedovoľuje hrať na koncertoch, ktoré sú najrizikovejšie. A najnebezpečnejší je hluk. Rana sa zahojila, ale neviem, ako veľmi je to celé ešte krehké,“ priznal. Zároveň však dodáva, že festivalová sezóna sa úplne zastaviť nedá. „Je to trochu balansovanie. Tie tichšie veci, ktoré sa dajú upraviť, aby zneli jemnejšie, normálne hrám,“ prezradil. Snaží sa svoj sluch chrániť ako len môže.

„Keď sa to dá, používam slúchadlá, niekedy aj tlmiče. Ale je to veľmi individuálne – záleží od konkrétneho pódia, zostavy, akustiky...“ vysvetlil. Nepríjemné sú preňho aj bežné situácie. „Stačí mi sedieť v miestnosti obloženej kachličkami, kde sa len rozprávajú obyčajní ľudia, a za desať minút mám dosť,“ povedal. Pre hudobníka je strata sluchu mimoriadne ťažká. „Je to na h*vno. Keď stratíte nástroj, začnete riešiť svoju obyčajnú funkčnosť – či už nenastal čas nájsť si inú prácu,“ priznal úprimne. Proces vyrovnávania sa ešte neskončil.

„Stále na tom pracujem. Musím si zvyknúť na tú mieru poškodenia sluchu a naučiť sa s tým časom fungovať tak, aby som si mohol opäť normálne zahrať. Aby som sa počas koncertu nesústredil na to, či vôbec niečo počujem – lebo to je najvyčerpávajúcejšie,“ dodal. Zo sveta hudby však odísť neplánuje. „Budem hrať s tichšími kapelami. Nemôžem úplne vypadnúť. Potrebujem nájsť nejakú rovnováhu – pochopiť, čo sa vlastne stalo. Aby som to spracoval nielen hlavou, ale aj telom. A potom sa k tomu nejako postavím, keď príde ďalšie kolo,“ uzavrel.