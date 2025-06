Bárta RUŠÍ ďalšie vystúpenia: RIZIKO trvalého poškodenia sluchu!

Dan Bárta (Zdroj: Jan Zemiar)

PRAHA - Spevák Dan Bárta musí dočasne prerušiť svoje koncertné aktivity s kapelou J.A.R. kvôli vážnym problémom so sluchom. Skupina oznámila, že minimálne do polovice leta nebude môcť vystupovať, keďže návrat na pódium by mohol znamenať riziko trvalého poškodenia jeho zdravia. Na pripravovaných koncertoch ho preto nahradia viacerí hostia.