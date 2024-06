NEHODA na koncerte Heleny Vondráčkovej: Kolegovi lakťom VYRAZILA ZUB!

Helena Vondráčková (Zdroj: Instagram D.B.)

PRAHA - V deň svojich 77. narodenín - v pondelok 24. júna - zakončila Helena Vondráčková svoje turné 60 let na hudební scéne veľkolepým koncertom v pražskej O2 aréna. Hosťom večera bol aj spevák Dan Bárta (54)... A práve on si zo šou odniesol nepríjemný suvenír. Speváčka mu totiž na pódiu vyrazila lakťom zub!

„Hurá, máme to za sebou. Bolo to super. Všetkých vás zdravím a veľmi sa teším, že si konečne odpočiniem, nebudem sa nič učiť, budem môcť spať,“ napísala po koncerte na sociálnu sieť speváčka. No zatiaľ čo ona bude oddychovať, jeden z jej hostí Dan Bárta musí vyhľadať zubára.

Počas vystúpenia mu totiž Vondráčková omylom lakťom vyrazila predný zub. „Tak mi včera Helenka pri tanci nechtiac vyrazila lakťom dvojku... Ale čo, je to len zub,“ napísal k fotke, na ktorej mu jasne chýba horný rezák. Podľa záberu to však obaja zúčastnení brali z humorom a podľa komentárov pobavili aj svojich sledovateľov na sociálnych sieťach.