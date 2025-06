PORNOhviezda zo SuperStar: Ukázala telo po pôrode... ŤAŽKÉ rozhodnutie!

Rika Fane (Zdroj: Tv Markíza, Instagram )

Ako 15-ročná sa objavila v súťaži Superstar, o tri roky neskôr vstúpila do sveta pornopriemyslu. Hana Džurbanová upútala pozornosť aj románikom so zápasníkom Karlosom Vémolom. V roku 2022 verejne oznámila, že už tri mesiace natáča erotické filmy. V brandži pôsobila pod pseudonymom Rika Fane, no po roku natáčania otehotnela. Dnes je mamičkou na plný úväzok. O dieťati však doposiaľ nezverejnila žiadne detaily – verejnosť tak nevie, či ide o chlapca alebo dievčatko, ani ako sa volá.

Mladá blondínka sa aj dnes živí svojím telom, no tentoraz sa rozhodla ukázať ho bez príkras. Po pôrode sa jej postava zmenila a ona sa to rozhodla otvorene priznať. „Živím sa telom. A práve preto je pre mňa toto možno najťažšia fotka, akú som kedy zverejnila. Toto telo býva objektom túžby, hodnotenia, očakávaní. Ale dnes ho neukazujem preto, aby bolo žiaduce. Dnes ho ukazujem také, aké je,“ napísala v úvode svojho zrejme najosobnejšieho príspevku.

„S popraskaným bruchom po pôrode. So stopami, ktoré zostali po zázraku… A áno, viem, že si zase niektorí neodpustia svoje ‘múdre’ komentáre. Ale toto nie je pre vás. Toto je pre mňa. A pre každú ženu, ktorá sa niekedy pozrela do zrkadla a začala sa nenávidieť za to, čo bolo v skutočnosti hrdinstvom. Prasklinky nie sú slabosť. Sú dôkaz, že toto telo milovalo, nieslo a dalo život. A ja to už chcem obrátiť vo svoj prospech a nie na slabosť,“ dodala.