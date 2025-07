Obrovská BOLESŤ hviezdy SuperStar: ZRAZILO ho auto... Hlboké rany a kaluže krvi!

(Zdroj: Instagram Debbi)

Speváčka Debbi alias Deborah Pchálková sa do povedomia verejnosti dostala ešte s priezviskom Kahl. V roku 2009 súťažila v Česko Slovenskej Superstar, kde sa prebohovala až do semifinále, no hoci sa jej v šou bodovať nepodarilo, už o rok neskôr búrala priečky hitparád piesňou Touch The Sun. Aktuálne ryšavka prežíva veľmi náročné chvíle.

Porozprávala o nich na sociálnych sieťach. „Bola som v skúšobni a bez signálu. Hasiči: Vášho koňa zrazilo auto. Šok. Bežím po schodoch. Volám. Plačem. Všetko sa deje ako keby mimo mňa. Je noc. Manžel ma vezie na statok. Klepem sa. Volám s pani doktorkou. Už je na mieste. Je to zlé. Ľuďom sa našťastie nič nestalo. Pýta sa ma, či koňa uspať. Môžeme skúsiť kliniku v Heřmanově Městci. Šance? Nie moc veľké,“ opísala náročné chvíle Debbi.

„Prichádzame na miesto. Je noc. Niekoľko hasičských áut. Polícia. Uzavretá doprava. Velvet stojí pri ceste. Na ten pohľad nezabudnem. Niekoľko litrov krvi na ceste. Nechápem, čo sa stalo, že prešiel ohradou. Kôň je pod sedatívami. Som rozhodnutá skúsiť všetko pre záchranu...“ pokračovala Debbi, čím vysvetlila, prečo sa v posledných dňoch odmlčala.

No hoci bol Velvetov stav kritický a šance minimálne, zviera zabojovalo. „Bojuje. Deň za dňom, týždeň po týždni. Zázraky sa dejú. Uzdravuje sa tak, ako to nikto nečakal. Stáva sa miláčikom kliniky. Úžasný pacient. Bojovník. Včera som ho priviezla domov. Teraz nás čakajú mesiace liečenia, rehabilitácií, ale som šťastná“ priznala Debbi s tým, že tento rok je pre jej rodinu mimoriadne náročný - v januári totiž auto zrazilo jej manžela, potom skončila v nemocnici aj jej svokra po nehode na bicykli.