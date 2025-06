ŽIVOTNÝ krok Kristíny Malachovskej: Deti TERAZ nechce... Dala si zmraziť vajíčka!

Kristína Malachovská (Zdroj: Instagram KM)

Život nás často vedie cestami, ktoré si nevieme naplánovať. Niektoré ženy cítia, že ešte nie je ten správny čas na materstvo – či už kvôli kariére, osobnej situácii alebo jednoducho preto, že čakajú na ten správny moment a správneho človeka. Zmrazovanie vajíčok nie je len medicínsky zákrok. Je to osobné a často veľmi citlivé rozhodnutie, ktoré v sebe nesie nádej do budúcnosti. Svoje o tom vie aj Kristína Malachovská, dcéra Ivety a Martina Malachovských. Tá momentálne deti teraz nechce, a tak sa rozhodla pre modernú medicínu.

„Chcem sa s vami podeliť o ďalšiu kapitolu v mojom živote, aby som predišla nejakým nedorozumeniam, ktoré by sa mohli šíriť. Pridala som fotku, na ktorej bola hromada liekov – sú to lieky, ktoré zahŕňajú social freezing - zmrazenie vajíčok. Nie, nesnažím sa otehotnieť, nesnažím sa mať aktuálne teraz bábätko, ide skôr o to, že som praktická žena a myslím do budúcnosti,“ priznala Kristína. Verejnosti prezradila aj dôvod, prečo tak urobila.

„Čo, keď o pár rokov budem chcieť a nebude sa mi dariť, lebo zdravotné dôvody, takže preto som sa rozhodla podstúpiť proces zmrazenia vajíčok. Veľmi sa na to teším a som z toho aj mierne nervózna, ale na druhej strane si hovorím, že to robím pre seba a moju budúcu rodinu, takže verím, že sú to správne kroky, že je to dobré rozhodnutie a že z toho vyplynie niečo fajn," ozrejmila. V lekárni si vybrala potrebné lieky, ktoré ju vyšli nemalé peniaze.

Priznala, že ju stáli 300 eur. A prečo to začala riešiť až teraz? „Vedela si, že kvalita vajíčok klesá už po 30-tke? Ja mám 30 a preto som začala svoje zdravie dosť riešiť. Social freezing = možnosť zmraziť si vajíčka/plodnosť, kým je ešte čas. Nie preto, že teraz musíš rodiť, ale preto, že raz chceš mať možnosť voľby. A nezanedbať to,“ dodala.

