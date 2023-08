Tehotná pornohviezda (19) zo SuperStar: VYHADZOV a nadávky... Rodina ju ZAVRHLA!

Hana Džurbanová alias Rika Fane (Zdroj: Tv Markíza, Instagram )

PRAHA - Ako 15-ročná hviezdila v SuperStar a o 3 roky neskôr sa dostala do pornobrandže. Keď sa to dozvedela jej rodina, totálne ju odsúdila. Dali jej to poriadne vyžrať!

Hana Džurbanová sa do povedomia verejnosti dostala ešte ako 15-ročná v speváckej súťaži SuperStar. Predvádzala naozaj skvelé výkony a mnohí jej fandili. No so spevom skončila a začala sa venovať úplne niečomu inému, a to pornu. Vo videách pre dospelých hviezdila ako 18-ročná pod prezývkou Rika Fane.

Nebol to šok len pre verejnosť, ale aj pre jej vlastnú rodinu. Keď sa to jej mama dozvedela, vyhodila ju z domu a na istý čas ju aj zavrhla. „Ja som mala zmluvu z natáčania v šuplíku so spodnou bielizňou. Ja som bola na natáčaní, no a mama mi zrazu strašne vyvolávala a ja že no už je to tu, ona to našla," zverila sa v podcaste Tělo na Tělo.

„No a samozrejme hovorila, že už sa nemám vracať domov, ja som jej hovorila, že mami, takto to nie je, je to omyl, to nie je moja zmluva, to je úplná kravina,“ pokračovala. Malo to však jeden háčik. V ten deň totiž vyšlo oficiálne porno s Rikou a do 15 minút bolo všade na internete.

„Ja som sa v ten deň už ani nevrátila domov. Ja som si zaplatila na mesiac hotel a hneď na štvrtý deň, som si našla bývanie na Žižkove, 1-izbový byt za 25 tisíc korún. Ja som to proste musela dať," dodala. Vlastná mama jej nedala žiadny priestor na vysvetlenie. Od otca si vypočula nadávky a sestra sa s ňou tiež nechcela baviť.

Teraz je to už s maminou a súrodencami lepšie, no trvalo veľmi dlho kým sa ich vzťah napravil. Po milostnej afére s Karlosom Vémolom si našla toho pravého, ktorého rešpektuje aj žena jej života. Momentálne tvorí pár so Stanislavom, ktorý tiež pôsobí v pornobrandži. Onedlho sa dočkajú aj prírastku do rodiny. Keď sa Rika dozvedela, že je tehotná, okamžite s natáčaním prestala, venuje sa len platforme OnlyFans.

