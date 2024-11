Priznanie Sama Tomečka! Po ROZVODE vyhľadal špecialistu, no teraz... Je to tá PRAVÁ?

Predstavenie nového klipu Celeste Buckingham. Takto to vyzeralo počas večera (Zdroj: Ján Zemiar)

Samo Tomeček bol nedávno podporiť Celeste Buckingham a jej projekt, týkajúci sa duševného zdravia. „Je to veľmi aktuálne v dnešnej dobe“, vysvetľuje Samo a priznáva, že preňho bol najťažšou životnou skúškou rozvod. „Mal som dvoch mental koučov bez nich a bez a blízkych by som to zvládol, ale trvalo by mi to oveľa dlhšie,“ priznal. Náročné je aj to, že celý život musíš niečo dokazovať. „Stále ten tlak na teba už de facto od Superstar dvadsať rokov, ale aj predtým v škole, stále chceš, aby si mal samé jednotky, aby si bol najlepší, aby si sa dostal ďalej…“ hovorí o svojom workoholizme a snahe byť úspešný.

Samo aj úspešný je, takže mnoho ľudí si iste vraví - čo chce? Diváci tlieskajú. „Aj blízki mi hovoria – čo sa sťažuješ? Veď máš krásny život? Ale ty nežiješ môj život, ako ja nežijem tvoj život,“ vraví Samo a dodáva, koľko slávnych ľudí spáchalo samovraždy alebo sa dalo na drogy. „To pozlátko je jedna vec a realita je druhá vec.“ Pýtali sme sa teda, čo Tomečka robí šťastným a čo robí pre to, aby bol so sebou spokojný. Okrem iného priznal, že sa rád drží s niekým za ruky a na otázku, či už má niekoho pri sebe, sme sa dočkali odpovede: „Čo ti poviem?“ Oči a reč tela však hovorili za všetko. Viac vo videu.

