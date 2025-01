PRVÉ SLOVÁ Sama Tomečka o novej tajnej láske: Takáto je moja VYVOLENÁ!

Samo Tomeček (Zdroj: Ján Zemiar)

Samo Tomeček bol so Sophiou ženatý tri roky, v marci minulého roku súd ich manželstvo rozviedol. „Som rád, že to mám konečne za sebou. Predsa len to bolo pre mňa naozaj ťažké a veľmi smutné obdobie,“ povedal vtedy. Rozvod bol preňho zatiaľ najťažšou životnou skúškou, takže okrem toho, že sa vrhol do práce, cestovania i cvičenia, vyhľadal aj pomoc psychológa.

Ponurým dňom je však koniec. Koncom minulého roka sme sa na otázku, či už má niekoho, s kým sa vodí za ruky, dočkali odpovede:Oči a reč tela však hovorili za všetko. A nedávno oči nášho fotografa zachytili jeho vášnivé bozky s novou priateľkou. Ako sme zistili, Dominiku bol vyzdvihnúť z práce v Petržalke a hoci ešte spolu podľa všetkého nebývajú, veľmi často trávia čas spolu uňho doma.netajil Samo nový vzťah a dodáva strohé informácie:vysvetlil.

V rozhovore prezradil, ako sa po rokoch dali dokopy, že jeho priateľka pracuje s detičkami a už ju predstavil aj rodičom a svojej rodine. „Skôr ma to upokojilo… žiť sám a žiť s niekým je diametrálne odlišné,“ dodal so žiarou v očiach na margo vzťahu. A nevyhol sa ani otázke, či je pripravený znovu vstúpiť do chomúta a či je pripravený na otcovstvo.

