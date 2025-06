Emma Tekelyová má jasný NÁZOR na body positivity: OSTRÝ odkaz dámam s KILAMI navyše!

Emma Tekelyová (Zdroj: archív: Emma Tekelyová)

V podcaste To nerieš, moja... so Zuzanou Vačkovou a Katarínou Brychtovou zazneli z jej úst slová, ktoré vyvolali rozruch. Pôvabná moderátorka sa totiž vyjadrila na adresu žien, ktoré si bez hanby oblečú obtiahnuté tričká, croptopy či krátke šaty – a to aj v prípade, že nepatria k najštíhlejším. "Je jedno, koľko máme rokov, ale s pribúdajúcim vekom to platí zvlášť, že ukazovať len to, čo je na nás pekné. To znamená, že aj keď som mladá a mám silné stehná alebo mám pneumatiku, tak si nebudem dávať obtiahnuté tričká a croptopy a nebudem ukazovať, ako sa napchávam doma čipsami," povedala bez servítky.





A to nebolo všetko! Tekelyová sa pustila aj do čoraz populárnejšieho body positivity trendu, ktorý ženy nabáda, aby milovali svoje telo také, aké je.vyhlásila rázne.

A perlička na záver? Podľa Emmy odhaľovanie tela nemusí pôsobiť sexi, ale často skôr lacné a vulgárne! "Myslím si, že to platí pre každý vek, že ukazujem len to, čo je na mne pekné. Niekto má možno takú tendenciu, že má pocit, že keď viac odhalí, je viac sexi, ale to nie je pravda. Lebo to môže byť lacné alebo až vulgárne a to nechceme," dodala s vážnym tónom.





