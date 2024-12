Ema Tekelyová o tom roky mlčala: Spoveď o tom, ako ju vyšikanovali z televízie!

Emma Tekelyová (Zdroj: archív: Emma Tekelyová)

A hoci prešla od televízneho mikrofónu k písaniu kníh a moderovaniu, otvorene prehovorila o svojich začiatkoch, ale aj o ťažkých momentoch svojej kariéry. „Táto knižka je plná rozhovorov s televíznymi hlásateľkami... a skutočne tam úprimne odpovedáme na to, čo sme prežili, čo nás trápilo, čo nás tešilo, aká bola tá profesia a v čom je jej odkaz, napríklad pre dnešnú dobu,“ prezradila Emma o novinke, ktorá mapuje životy ikon slovenského televízneho éteru.

A práve známa moderátorka v knižke nešetrila úprimnosťou. „Ja napríklad som bola v tej knihe veľmi veľmi úprimná, pretože ja som dlhé roky nezverejňovala, ako ma z televízie doslova vyšikanovali, ak sa to dá tak povedať,“ šokuje svojimi slovami moderátorka a vo svojej úprimnosti pokračuje aj v našom rozhovore. „ A keďže to bolo tesne pred revolúciou, tak vlastne som ani netušila, že sa do televízie vrátim.“ Istý čas pracovala v JOJ-ke a potom v ta3.

Vráťme sa ale k spomienkam na jej úplné televízne začiatky. „Príchod do televízie bol neuveriteľný, ja na to nemôžem zabudnúť. Ja som sa dostala do konkurzu, kde bolo 3500 uchádzačiek. Rozdelili nás do rôznych premietacích miestností a tam sme robili prvé testy, písomné. A potom to pokračovalo vyraďovacím spôsobom,“ spomína Emma na náročný proces výberu. „Ani vo sne mi nenapadlo, že by som mohla skončiť víťazne,“ dodáva s úsmevom.

Keď jej prišiel list o úspechu v konkurze, radosť bola obrovská, avšak bola to len ona, kto sa tešil. „Keď mi prišiel ten list, že som vyhrala ten konkurz a mávala som s ním doma, že hurá, budem televízna hlásateľka, tak sa ma môj otec, ktorý si predstavoval moju kariéru úplne inak, spýtal, či si chcem celý život iba púdrovať nos,“ prezradila Emma. Otec si prial, aby sa stala právničkou, advokátkou alebo sudkyňou, a rozhodne nechcel aby sa „vyškierala na televíznej obrazovke“, ako to on hovoril. Neskôr však svoj názor prehodnotil a bol na dcéru patrične hrdý. A právom! Emma Tekelyová je dnes nielen uznávanou moderátorkou, ale aj spisovateľkou. Na otázku, či má doma listy od divákov, odpovedá s nostalgiou: „Určite, tie najkrajšie listy som si nechala, lebo to je niečo, čo už dnes neexistuje, že si tí ľudia našli čas, napísali list, nejaké vrúcne vyznanie. A vlastne je to aj ocenenie našej práce,“ hovorí s úsmevom. V rozhovore tiež prezradila, čo podľa nej v televízii dnes absentuje, a servítku pred ústa si rozhodne nedávala!

Ema Tekelyová o tom roky mlčala: Spoveď o tom, ako ju vyšikanovali z televízie! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)