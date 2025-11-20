Tekelyová oslavuje 72 rokov, stále je kočka: Na FOTO spred desiatok rokov neuvidíte rozdiel!

BRATISLAVA - Ema Tekelyová už dávno tvrdila, že vek je len číslo. Pre ňu to platí dvojnásobne. Veď pozrite, ako vyzerá a skutočný vek by ste jej určite netipovali. Dnes oslavuje 72 rokov.
Emma Tekelyová sa narodila 20. novembra 1953. Vyštudovala právnickú fakultu, no už od roku 1974 pôsobila ako modelka. V roku 1981 vyhrala konkurz na hlásateľku do verejnoprávnej televízie, na ktorý prišla ako čerstvá absolventka PF UK. Nahovorila ju priateľka, ktorá pracovala v Slovenskom rozhlase ako hlásateľka: „Ona ma na konkurz pripravila. Skúsenosť pred kamerou som mala ako modelka, v STV som pravidelne účinkovala v relácii Móda nevyjde z módy. Asi mi ale pomohla aj nejaká priaznivá konštelácia hviezd, keď som ho spomedzi 3 500 uchádzačiek vyhrala. Absolvovala som potom semester javiskovej reči na VŠMU u p. prof. Machatsovej a hlasový prejav u p. prof. Evy Bláhovej,“ spomína Emma, ktorá pôsobila aj ako moderátorka rôznych spoločenských podujatí.
Po príchode do hlásateľne ju zaúčala Ada Straková, ktorá bola už vtedy ikona. „Veľmi som ju obdivovala a mala som z nej neuveriteľnú trému. Bola však taká priateľská a prajná, že tréma ma rýchlo prešla, ale obdiv zostal. Až dodnes,“ tvrdí Emma. A je pravdou, že exhlásateľky sa spolu stretávajú až dodnes.
Emma sa vydala 30. apríla 1977 za Pavla Tekelyho. Spoznali sa na výstave v Inchebe. On bol vystavovateľom a ona modelkou na prehliadke, ktorá bola súčasťou výstavy. Emma je jeho druhou manželkou a majú spolu úspešnú dcéru Emu.
V roku 1986 Emma založila Štúdio módy, ktoré podporovalo domácich návrhárov a o pár rokov neskôr založila aj školu modeliek. V roku 1993 sa pričinila o to, že svetová súťaž modeliek The LOOK of the YEAR sa koná aj v Prahe a Bratislave.
V 90. rokoch moderovala televízny magazín Salón beauty a scenáristické skúsenosti pretavila do spisovateľskej činnosti. Vydala knihy Byť ženou je úžasné a Byť milovaná je úžasné, v roku 2003 pridala knihu Napriek všetkému žiť je úžasné. Postupne vznikali aj jej ďalšie knihy: Sláva na splátky, Lesk na pery, Ženy, nebláznite! Vek je len číslo, Muži, neštvite nás už!, Dámy, koniec trapasom!, Vek je len číslo, Ema má mamu, mama má Emu, Byť ženou je úžasné v každom veku.
Jej poznatky, ktoré zhrnula v knihách, sa zužitkovali v televíznom programe Žiť je úžasné. Pôsobila však aj ako moderátorka relácie VIP na obrazovkách televízie Joj, neskôr moderovala reláciu Šoubiz v televízii ta3. Ak si má spomenúť na najväčší kiks vo svojej hlásateľskej kariére, spomenie toto: „Som Bratislavčanka, musela som si dávať pozor na mäkčenie. Ale tréma a živé vysielanie urobili svoje: Raz som v snahe mäkčiť povedala Miľí teľací diváci,“ pousmeje sa.
Dnes má Emma Tekelyová 72 rokov a tento vek by jej hádal málokto. Stačí si pozrieť jej fotky spred rokov a dnes a naozaj sa len ťažko hľadá rozdiel. „Vek je len číslo... Na vek neexistuje tabletka, nič, čo sa dá kúpiť. Dobre sa cítiť vo svojom tele, vo svojej duši, v živote, ale aj pri pohľade do zrkadla, to je môj balans… Od určitého času prijímam do života len to, čo chcem a čo mi robí dobre. Nie je to egoizmus, je to cesta pribúdajúcich rokov. Je to rozum, skúsenosť, ženská chytrosť,” uviedla moderátorka k téme, ako sa vyrovnáva so starnutím.