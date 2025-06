Vondráčková OSLÁVI 78 a vyzerá BOŽSKY: Prezradila tajný recept na DOKONALÚ postavu a večnú MLADOSŤ! (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Helena Vondráčková ohuruje vzhľadom, ktorý by jej mohla závidieť aj o štyridsať rokov mladšia žena. Tento rok oslávi 78. narodeniny, no pri pohľade na ňu by ste tomu len ťažko uverili. Teraz konečne prezradila, čo stojí za jej mladistvým výzorom.

Legendárna česká speváčka sa rozhodla poodhaliť tajomstvo svojej štíhlej postavy a sviežej energie. Vyrastala v rodine, kde sa vždy jedlo zdravo, a k športu mala blízko už od detstva. „Pravdou je, že celý život športujem. Plávala som závodne,“ prezradila otvorene. To však nie je všetko – Helena má aj vlastný tajný recept, vďaka ktorému si udržiava výbornú kondíciu.





Podobne inšpiratívny bol aj ďalší hosť v šou Záhady tela – slovenský herec Jozef Vajda, ktorý tento rok oslávi 70 rokov. No pri pohľade naňho by ste mu taký vek rozhodne netipovali. Je známe, že sa venuje otužovaniu, no tým sa to ani zďaleka nekončí. Na otázku moderátora Mariána Miezgu, čo robí pre svoju kondíciu, s úsmevom odpovedal: „Všetko.“ Publikum tým pobavil, no neskôr prezradil aj konkrétne tipy, ako si udržať vitalitu a sviežosť.





Jozef Vajda zreje ako víno! V 70-ke vyzerá lepšie ako mnohí tridsiatnici (Zdroj: STVR)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Už túto sobotu 7. júna o 20.30 h na Jednotke privíta moderátor Marián Miezga ďalších hostí v premiérovej epizóde obľúbenej súťažno-zábavnej relácie Záhady tela. V štúdiu si svoje znalosti o ľudskom tele tentoraz preveria Helena Vondráčková so Štefanom Skrúcaným a Liv Bielovič s Jozefom Vajdom.