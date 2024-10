Recept na kondičku od Vondráčkovej obsahuje aj KNEDLÍKY: Vďaka tomuto sa hýbe ako 20-ka!

Helena Vondráčková (Zdroj: Ján Zemiar)

Helena prezradila, prečo voľba padla práve na dvojicu Sagvan Tofi a Olga Lounová. „Sagvan Tofi preto, lebo som s ním nikdy spoločne nevystupovala. Viem, že je tu veľmi obľúbený a taktiež mi ho producent odporučil. Tak som si povedala, že keď je tu populárny a majú ho ľudia radi, tak je to úžasné." V prípade Olgy Lounovej však išlo o jasnú voľbu! „Olinku som si už vyskúšala veľakrát, bola mojím hosťom v pražskej Lucerne alebo nedávno so mnou vystupovala na narodeninovom koncerte. Ona je živel, takže si myslím, že to je moc fajn hlas.“

Česká popová diva si však pre fanúšikov pripravila aj iné prekvapenie v podobe stepovej šou s mladým choreografom Tomášom Slavíčkom. „Ja s ním mám krásne číslo, tak to bude taký show time pre túto príležitosť.“ Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na skvelú šou, na ktorej zaznejú speváčkine nesmrteľné hity. Skladby Malovaný džbánek, sladké mámení či Dlouhá noc však zaznejú v novom šate: „Všetky tieto piesne som naspievala znova v spolupráci s Markom Vossom zo Slovenska. Sú to pesničky v novom štýle, v štýle EDM. Najskôr som si hovorila, či je to dobrý nápad, ale keď som počula iné piesne kolegov v tomto štýle, povedala som si, prečo by som to neskúsila. Myslím, že to veľmi dobre dopadlo, lebo každý, kto to počul, je nadšený. Je to tanečný, moderný aranžmán a nový spev,“ povedala s úsmevom.

