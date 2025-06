Nela Pocisková vo svadobných šatách: Aha, aká je krásna!

Nela Pocisková (Zdroj: Ján Zemiar)

Svadba Nely Pociskovej a Filipa Tůmu sa čoraz častejšie skloňuje – nielen na verejnosti, ale aj v ich domácnosti. Dvojica, ktorá spolu vychováva syna Hektora a dcéru Lianku, ešte stále svoju lásku oficiálne nespečatila. A hoci je to pri dvoch deťoch možno pre niekoho prekvapením, v slovenskom šoubiznise nie sú výnimkou. V dlhodobých partnerstvách bez svadby žijú napríklad aj herec Milan Ondrík či moderátorka Soňa Skoncová.

Nela a Filip síce zasnúbení sú, no svadba zatiaľ nenastala. Sama Nela to v minulosti vysvetlila slovami: „Problémom len je, že čas neskutočne letí. Obaja máme toľko práce, že svadba ide akosi mimo nás. Tým, že máme spolu dve deti, nás vnímam ako rodinu aj napriek tomu, že nie sme zobratí a nemáme oficiálny papier. Patríme k sebe, takže nateraz svadba nie je témou našich dní,” povedala pre magazín Báječná žena.

O to väčším prekvapením bolo, keď sa Nela teraz objavila vo svadobných šatách. Fotkou, ktorú zverejnila na sociálnej sieti, nadchla fanúšikov, no nešlo o svadbu. Biela róba bola súčasťou jej vystúpenia, no aj tak v nej vyzerala očarujúco. A hoci to nebola reálna svadba, mnohí si pri pohľade na ňu určite pomysleli, akou nádhernou nevestou by bola. Pozrite, ako jej to pristalo!

(Zdroj: Instagram NP)

