Pompézna Ďurovčíková premiéra: Peter Pellegrini o momente, keď ho v politike vyzliekli DONAHA! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Svetoznámy broadwayský komediálny muzikál DONAHA! je príbehom o mužoch, ktorí obetujú všetko len aby zachránili svoju česť, rodinu a sebaúctu, keď prišli o prácu a ocitli sa „na dlažbe“. Asi pred dvadsiatimi rokmi muzikál režíroval Jozef Bednárik, teraz ho však na scénu divadla JANART priniesol Ján Ďurovčík. A veruže sa bolo na čo pozerať! Tvorcovia i herci si vyslúžili burácajúci potlesk a nadšenie neskrýval ani prezident Peter Pellegrini: „Tu človek neurobí chybu, keď ide na premiéru, pán Ďurovčík je jednoducho svetová trieda, vie, ako sa to robí a má extrémne dobrý nos na všetkých, ktorí účinkujú… a tak to bolo aj dnes,“ nešetril slovami chvály. „Naozaj skvelé, bol to opäť jeden nádherný večer, na aký sme u pána Ďurovčíka a tohto divadla zvyknutí.“ Nebol by teda dobrým poradcom v oblasti kultúry, keď mu to tak dobre ide? „Ja si myslím, že určite áno, naozaj sa s ním poznám veľmi veľa rokov a neformálne sa bavíme o veciach, nepotrebovali sme to nejako inštitucionalizovať…“ s úsmevom povedal prezident a dodal, že Ďurovčík je na správnom mieste a oceňuje, že sa s ním dá rozprávať o kultúre i jej budúcnosti.

Nie sú to však iba herci, ktorí občas idú v predstaveniach či filmoch donaha. Symbolické „donaha“ platí aj v politike. „Musíte byť pripravení na to, že vás vyzlečie súper alebo médiá úplne donaha – obrazne! Preveria všetko od vášho detstva aj po súčasnosť a tiež mám pocit, že v mojej už viac ako dvadsaťročnej politickej kariére a zastávaní tých najvyšších ústavných funkcií v tomto štáte už niekoľkokrát som bol vyzlečený v politickom zmysle donaha,“ zveril sa.

V prezidentskom úrade má Pellegrini naplánovaný život doslova do minúty, takže je prirodzené, že sa už teší na letnú dovolenku. „Ja mám v práci adrenalínu až-až, mám veľa organizovaného programu, tak som vďačný aj za také ničnerobenie,“ priznal s nádejou, že si v lete užije pár voľných chvíľ...