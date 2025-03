Peter Marcin a majsterka v pretláčaní Barbora Bajčiová (Zdroj: STVR)

Barbora Bajčiová je majsterka sveta v pretláčaní a poraziť ju nie je hračka. Peter Marcin však vsadil na skvelý nápad. Pretláčať sa ju pokúsia dvaja - on a herečka Eva Gribová, ktorá sa súboja nevedela dočkať a do pretláčania sa vrhla plnou parou vpred. Žiaľ, neúspešne. Potom ale Marcin navrhol, že sa o to pokúsia nabudúce a zoženie niekoho, kto si trúfne. Ako prvé mu napadlo meno bojovníka MMA Attilu Végha. Barbora na to: „Ten sa bojí. Skúšala som to,“ opísala ich stretnutie s ponukou na súboj. Pozrite si zábavné video a nezabudnite sledovať ani talkšou Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke. K spomínaným hosťom sa pridajú aj 4 Tenoři.

Márna snaha, Peter Marcin nemal žiadnu šancu: TEJTO ženy sa BOJÍ aj Attila Végh! (Zdroj: STVR)