Slovenská speváčka žne úspechy: Vydala cover slávnej piesne... V ZAHRANIČÍ ju milujú!

(Zdroj: Cameron Lindfors)

BRATISLAVA - Slovenská speváčka Karin Ann žne za hranicami našej krajiny obrovské úspechy. Má za sebou Európske turné po boku amerického speváka Mehro, následne turné v Kanade a USA s kanadskou speváčkou Renforshort. Predstavila svoj debutový album through the telescope a... Najnovšie vydala cover megahitu Wicked Game.

Karin Ann vydáva na záver roka svoju verziu megahitu Wicked Game. Hoci sú coververzie pravidelnou súčasťou jej koncertných setlistov, obvykle ich nezvykne vydávať oficiálne; pri Wicked Game sa však rozhodla urobiť výnimku. Dôvodom bola výrazná vlna pozitívnych ohlasov, ktorá sa strhla počas jesenného turné a následne aj na sociálnych sieťach vo forme správ a komentárov, aby Karin cover vydala ako singel.

Novinka vychádza ako symbolické obhliadnutie sa za vydareným turné plným silných okamihov a poďakovanie všetkým, ktorí na koncerty prišli a vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Wicked Game v podaní Karin Ann zaznel znova naživo koncom novembra vo Veľkej Británii (27.11. v Manchesteri a 29.11. v Londýne), kde Karin opäť vystúpila v rámci turné speváčky Renforshort.

Remixová jeseň

Po jesennom turné sa Karin zamerala na multiremixový projekt svojich singlov, ktorý nesie sympatický pozitívny odkaz: „Vždy som tak trochu váhala v súvislosti s remixovaním mojich songov. Ale po spolupráci s Imogen Heap na remixoch mojich singlov "false gold" a "i don't believe in God," som bola úplne unesená. Táto skúsenosť ma inšpirovala ponoriť sa hlbšie do sveta remixov. Ako queer žena som cítila potrebu spolupracovať so spriaznenými ženskými umelkyňami z LGBTQ komunity, aby sme zdieľali svoje umelecké vízie a spoločne vytvorili niečo zmysluplné, čo bude rezonovať naprieč novým publikom,” vysvetľuje Karin Ann.

Remixovú jeseň odštartoval 4. októbra dvojsingel remixov i don’t believe in God v podaní Madison Rose a RYL0. Ďalší dvojsingel nasledoval 25. októbra – tentokrát priniesol klubové remixy i don’t believe in God od „ťažkých váh“ tanečnej resp. elektronickej scény Eli & Fur a NERVO. Projekt uzatvoril 1. novembra posledný dvojsingel – remixy skladby false gold z dielne LIXA a STORYBOARDS. Na počiatku projektu pritom stoja remixy Karininých singlov od britskej legendy Imogen Heap, ktoré Karin inšpirovali rozvíjať svoju tvorbu i týmto novým smerom.

Premiéra Mekyho piesne Fair Play

Karin Ann sa túto jeseň tiež zúčastnila na vernisáži výstavy Miro Žbirka – Roky a dni, ktorá sa konala 16. septembra na Veľvyslanectve SR v Londýne. Na pozvanie Katky Žbirkovej sa Karin stala jednou z trojice ambasádorov výstavy spoločne s brankárom Petrom Čechom a výtvarníčkou Mílou Fürstovou. Pri tejto príležitosti Karin zároveň zaspievala Mekyho pieseň Fair Play v angličtine. Zaujímavosťou je, že šlo o svetovú live premiéru tejto skladby v anglickej verzii. Meky pieseň totiž hral naživo iba v slovenčine, jej anglická verzia naživo doposiaľ nikdy nezaznela.

Katka Žbirková prostredníctvom tejto spolupráce pokračuje v podpore, ktorú Karin Ann venoval Meky už ako začínajúcej umelkyni doslova od prvých krokov jej speváckej dráhy. V minulosti Karin prijala pozvanie Katky Žbirkovej na veľký spomienkový koncert v NTC Aréne v októbri 2022, kde zaspievala part Jany Kirschner v Mekyho duete Oh Me Oh My spoločne s Albertom Černým.

(Zdroj: Soul For Show)

Karin Ann

22-ročná slovenská speváčka Karin Ann žije a tvorí v Los Angeles a popri hudbe sa venuje aj herectvu. Na hudobnú scénu oficiálne vstúpila v roku 2020. V máji 2024 vydala debutový album through the telescope, ktorý zaznamenal výborné hodnotenie od svetovo rešpektovaného hudobného magazínu NME i podporu najprestížnejšieho hudobného ocenenia Grammy Awards.

Karin Ann sa stala prvou slovenskou umelkyňou, ktorú spoločnosť Spotify obsadila na svoj kultový billboard na Times Square v NYC (v rámci kampane Equal, r. 2021). V roku 2024 ju Spotify opäť propagovalo na Times Square – tentokrát ako tvár kampane Glow. Získala si tiež priazeň britského BBC Radio 1 a magazínov Forbes, Vogue, Vanity Fair, Marie Claire, či ELLE, ktoré zaujala hudbou, originálnym imidžom i podporou genderovej rovnosti, duševného zdravia a ľudských práv s dôrazom na práva žien a LGBTQ+ menšiny.

Karin Ann má na konte exkluzívne vystúpenia na prestížnom newyorskom Fashion Weeku, rešpektovanom showcase festivale SXSW v texaskom Austine, či na turné Imagine Dragons, LP, YUNGBLUDa, Paris Paloma, mehro a mnohých ďalších.