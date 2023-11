Obrovský ÚSPECH SLOVENSKEJ speváčky: Nový singel a... Spolupráca so SVETOVÝMI hviezdami!

(Zdroj: Cameron Lindfors)

BRATISLAVA - Slovenská speváčka Karin Ann v septembri predstavila singel a videoklip 'a stranger with my face’, ktorý sa stal prvou časťou jej najnovšieho medzinárodného dvojdielneho filmového projektu. Zaujímavý audiovizuálny počin zaznamenal pozitívne reakcie zo strany publika i médií, ktoré ocenili kvalitný song, svetový vizuál, ambiciózne spracovanie, dobrú réžiu či poctivú výpravu. V týchto dňoch Karin Ann predstavuje novú skladbu 'favorite star’ v sprievode ďalšieho výpravného videoklipu, ktorý dejovo priamo nadväzuje na príbeh toho predošlého. Dvojdielny krátkometrážny film, ktorý tvorí videoklipy dvoch najnovších singlov Karin Ann, sa nakrúcal v americkej réžii v Prahe a hlavné úlohy po boku speváčky stvárnili americkí herci Ashley Moore a Gus Kenworthy.

Singel "favorite star" je postavený na téme autenticity a poslucháča inšpiruje, aby sa obklopil úprimnými ľuďmi, ktorí do vzťahov nevnášajú toxicitu. Skladba odkrýva, ako sa človek mení v závislosti od toho, s kým práve je, a ako sa stáva inou osobnosťou, keď je sám so sebou, až napokon kvôli tejto disharmónii stráca svoje skutočné ja. Text zároveň rozpráva príbeh o tom, ako každý vzťah (či už priateľský alebo romantický) zanecháva na nás stopu, ktorú si často ani neuvedomíme, kým nestretneme niekoho nového.

„Pesnička favorite star bola napísaná so zámerom byť otvorená interpretácii poslucháča. Pre mňa osobne je tento song o tom, ako si často plne neuvedomujeme stopy, ktoré na nás vo vzťahoch zanechajú traumy toho druhého človeka. Vtlačia sa na nás ako odtlačky. Ja som “fixer” - často beriem na seba problémy iných s úmyslom riešiť ich, pomôcť im. Aj o tom tá pieseň je,“ opisuje Karin.

Pod produkciou novinky "favorite star" je podpísaný Sacha Skarbek, britský skladateľ a producent, ktorý sa preslávil predovšetkým ako spoluautor hitov Jamesa Blunta (You’re Beautiful, Goodbye My Lover a Wisemen), Miley Cyrus (Wrecking Ball) a Adele (Cold Shoulder). Spolupracoval tiež s hviezdami ako Jason Mraz, Lana Del Rey, Tears For Fears, James Bay, All Saints, Aurora, Sigrid, Backstreet Boys, Gavin James, Jessie Ware a mnohými ďalšími.

"favorite star" voľne nadväzuje na predošlý singel "a stranger with my face", ktorý Karin napísala v Los Angeles v spolupráci s Benjaminom Lazarom Davisom, Willom Graefom a Kailee Morgue v koproducii ikony amerického hudobného priemyslu Randyho Jacksona, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov poroty šou American Idol (pôsobil v porote American Idol v rokoch 2002-2013).

Netradičné spojenie dvoch videoklipov do medzinárodného výpravného krátkometrážneho filmu

Videoklip k piesni "favorite star" je druhou (a záverečnou) časťou dvojdielnej špionážnej romance situovanej do prostredia Hollywoodu 50. rokov. Prvá časť je úvodom do príbehu mladej sekretárky Lune vo filmovom štúdiu (Karin Ann), ktorú šéf Lenny (Gus Kenworthy) poverí špehovaním filmovej hviezdy Solany (Ashley Moore) s cieľom zistiť pravdu o jej škandalóznych aférach s rôznymi mužmi. Lune postupne odhaľuje, že aféry sú v skutočnosti krytím Solaninej, v danej dobe veľmi tabuizovanej, skutočnej sexuálnej identity. Ocitá sa na križovatke medzi dvoma rozhodnutiami - chrániť Solanu, ktorá jej dôveruje, alebo ju zradiť a poslúchnuť rozkaz opresívnej patriarchálnej postavy svojho šéfa.

Na otvorený záver prvej časti filmu v týchto dňoch nadväzuje pokračovanie príbehu prostredníctvom videoklipu "favorite star". Divák sa vracia k príbehu Lune, ktorá je rozpoltená medzi prácou a láskou k Solane. Záver filmu prináša nielen rozuzlenie vzťahov medzi hlavnými postavami, ale aj jeden veľmi prekvapivý a nečakaný mediálny škandál…

Dvojdielny krátky film k singlom "a stranger with my face" a "favorite star" Karin napísala v spolupráci s americkou filmárskou dvojicou TUSK, ktorej zároveň zverila réžiu projektu. Po boku Karin Ann vo filme účinkuje americká herečka a aktuálne ostrosledovaný hollywoodsky objav Ashley Moore, ktorá okrem iného hviezdila v hlavnej úlohe v Drakeovom videoklipe Hold On We’re Going Home a stvárňuje tiež jednu z hlavných postáv v seriáli spoločnosti Amazon Prime I Know What You Did Last Summer; a britsko-americký atlét, držiteľ striebornej medaile v mužskom zjazdovom lyžovaní zo Zimnej olympiády 2014 v Soči Gus Kenworthy, ktorý zároveň pôsobí ako herec a na konte má napríklad aj účinkovanie v úspešnej sérii American Horror Story.

