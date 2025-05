NEPRÍJEMNÝ zážitok Sisy Sklovskej: Colníci ju nechceli vpustiť do krajiny!

Sisa Lelkes Sklovská (Zdroj: Ján Zemiar)

Cesta do rakúskej metropoly sa pre známu spevácku divu Sisu Lelkes Sklovskú zmenila na nepríjemný zážitok. Ako priznala v podcaste u Bekima, ukradli jej pas. Bola v absolútnom kľude a vybavila si nový doklad. Nečakala však, čo sa neskôr môže stať. Na hraničnom priechode medzi Českou republikou a Rakúskom ju zastavili colníci a odmietli pustiť ďalej. „Ja som vždy cestovala veľmi veľa a bolo to v pohode. Ale išla som, a to som cestovala cez Londýn, cez Nemecko a nič, všetko bolo v poriadku," začala v úvode.

„Išla som raz na tlačovku do Viedne. Som mala hrať muzikál o Ayrtonovi Sennovi. Išla som autom z Českej republiky do Rakúska a tam ma stopol jeden colník a zobral si môj pas. Išiel do takej búdky, vrátil sa a povedal, že nikam nejdem," pokračovala. Dôvod spočiatku nebol jasný, čo v speváčke vyvolalo zmätok. „A ja že ako to, že nejdem. A nechcel mi povedať prečo, zaťatý proste. Zas som musela ťahať z niekoho von, že čo, prečo, za čo, na čo," priznala. Neskôr jej povedal, o čo sa jedná.

„Tak nakoniec mi tento colník povedal, že ja som persona non grata v celej Európskej únii, pretože ja som vlastne nie ja. Doniesol mi na moje naliehanie papier, kde bolo asi ja neviem koľko mien na môj pas, všetko ženy, aj Slovenky, aj Nemky, aj Češky, aj Rusky, proste tam bolo hocičo, ktoré sa vydávali za mňa s mojím pasom. Ten pas bol predaný," dodal na záver.