Sklovská po rokoch prehovorila o TRPKEJ SPOMIENKE na mamu: Táto veta ju POZNAČILA na celý život!

Sisa Lelkes Sklovská (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Dnes je známou a uznávanou hviezdou, no jej cesta na vrchol nebola jednoduchá. Speváčka Sisa Lelkes Sklovská otvorene prehovorila o bolestivom momente zo svojho života, ktorý ju poznačil na dlhé roky.

Už ako dieťa mala k umeniu blízko. „Prvé, čo sa týka umenia a čo si aj moja matka všimla, že mám to v sebe, bol tanec. Ako päťročnú ma dala do krúžku, kde sa učil klasický balet, ľudový tanec, výrazový tanec aj gymnastika,“ zaspomínala si speváčka v podcaste Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej.

Postupne sa k tancu pridal aj spev. Malá Sisa si doma púšťala platne svojich idolov — Toma Jonesa, Helenu Vondráčkovú, Karla Gotta či ABBU — a spievala si spolu s nimi. Spočiatku to však vnímala iba ako hobby, jej snom bolo stať sa veterinárkou. No všetko sa zmenilo počas štúdia na gymnáziu, keď ju nečakane zaskočil učiteľ fyziky. „Prišiel fyzikár a dal mi štyri päťky na hodine. A to ma dostalo,“ priznala. Práve vtedy sa rozhodla skúsiť šťastie na talentových skúškach na konzervatórium v Žiline, kde napokon uspela.





Tam však prišla rana, ktorú si nesie dodnes. Jej mama sa totiž obávala, či si dcéra vybrala správnu cestu.priznala otvorene speváčka.

Sisa však bojovala a postupne si budovala kariéru. Jej hlas sa čoraz viac dostával do povedomia a v Prahe si vybudovala silnú pozíciu. Práve tam prišlo aj jej veľké zadosťučinenie. „Dostala som ponuku spievať s Karlom Gottom na Žofíne v Prahe. Na ten koncert prišla celá moja rodina. Rodičia Karla Gotta milovali a keď ma videli, ako stojím na javisku s takou hviezdou a ešte s ním aj spievam duet, vtedy moja matka plakala a povedala mi, že je na mňa nesmierne pyšná a hrdá. Bola mojou najväčšou fanynkou," spomína Sklovská.

Aj keď mama speváčky už nie je medzi nami, spomienka na jej slová z detstva Sisu stále sprevádza. Našťastie, v jej prípade všetko dopadlo tak, ako si zaslúžila — tvrdou prácou a talentom sa dostala na vrchol.





