Tvrdé PREBUDENIE futbalovej HVIEZDY Mareka Hamšíka: Deti už majú iných HRDINOV!

V spote k Majstrovstvám Európy hráčov do 21 rokov si zahral po boku ďalšej futbalovej legendy Vratislava Greška a mladých hráčov. Výsledok? Úsmevný pohľad na to, ako sa menia časy – a hrdinovia. Televízna a rozhlasová kampaň verejnoprávneho vysielateľa je oslavou futbalu, emócií a najmä generačnej výmeny. Do centra pozornosti stavia mladých reprezentantov, ale nezabúda ani na tých, ktorí slovenskému futbalu vyšľapali cestu. A práve preto v spote nechýba ani Hamšík.





Spot vznikol na Národnom futbalovom štadióne Tehelné pole v Bratislave a nesie sa v duchu ľahkosti, vtipu a rešpektu medzi generáciami.povedala Andrea Pivarčiová, poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie STVR.

Hamšík si pritom v rozhovore pre STVR zaspomínal aj na zaujímavé momenty zo svojej kariéry – napríklad na to, že ho v Neapole dvakrát prepadli, alebo že si dodnes odložil symbolickú žltú kartu z posledného zápasu v Turecku. „To je taká tradícia, že rozhodca ti ju daruje,“ prezradil s úsmevom. A keď padla otázka, koho by si dnes vybral ako svojho futbalového "nástupcu", odpoveď bola jasná – Artur Gajdoš. „Je to technický futbalista, ktorý má víziu o futbale,“ povedal Hamšík, ktorý v spote STVR dokazuje, že vie prenechať svetlá reflektorov mladším – a ešte sa na tom aj dobre zabaviť.

Dnes je už Hamšík častejšie v roli fanúšika ako futbalistu. Čo ho dokáže ako diváka na tribúne počas zápasu najviac rozčúliť? „Druhý fanúšik, ktorý sa nevyzná.“ Veľmi presne si totiž pamätá na pocit, keď si prvýkrát obliekol reprezentačný dres: „Bol to úžasný pocit, ale aj stres zároveň. A nakoniec z toho vyplynul ešte doteraz neprekonaný rekord.“ Keby však nebol futbalistom, určite by bez športovej aktivity neostal. „Som športovo založený, takže mám rád veľa športov, ale aktuálne ma najviac baví cyklistika,“ priznal Marek, ktorý keby mohol vrátiť jeden zápas zo svojej kariéry a zmeniť jeho priebeh, bol by to zápas proti Fiorentine v drese Neapolu, kde stratili možnosť titulu série.





