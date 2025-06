Slovensko od dnes zaplavia futbaloví fanúšikovia z celej Európy: Pripravte sa dopravné obmedzenia!

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák, banm.sk)

BRATISLAVA - S príchodom futbalových majstrovstiev Európy do 21 rokov sa slovenské mestá pripravujú na nápor fanúšikov i dočasné dopravné komplikácie. Zápasy pritiahnu tisíce priaznivcov z domova aj zo zahraničia, čo si vyžiada zvýšené bezpečnostné opatrenia a čiastočné obmedzenia v okolí štadiónov. Polícia preto apeluje na verejnosť, aby počítala so zdržaniami a zvážila využitie verejnej dopravy.

Európsky šampionát futbalistov do 21 rokov na Slovensku bude 11. až 28. júna za účasti 16 tímov. Ich dejiskom budú futbalové štadióny v Bratislave, Trnave, Dunajskej Strede, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Nitre a v Žiline. Počas turnaja dôjde v dňoch zápasov k dopravným obmedzeniam najmä v okolí futbalových štadiónov.

Polícia upozorňuje, že uzávery ulíc budú riešené podľa aktuálnej situácie, no v exponovaných hodinách treba počítať so zdržaním a reguláciou premávky. V Bratislave sa očakáva zvýšený pohyb v okolí Tehelného poľa, predovšetkým na Bajkalskej a Vajnorskej ulici.

V Košiciach sa obmedzenia môžu týkať oblasti Čermeľskej cesty a okolia štadióna Lokomotívy. Vo štvrtok (12. 6.) od 18.00 h približne do polnoci bude uzavretá ulica spájajúca Moldavskú cestu a ulicu Pri prachárni. V prípade zápasov 15. a 18. júna, ktorých začiatok bude o 18.00 h, sa bude táto ulica uzatvárať od 15.00 h, informovala košická krajská polícia.

V Trnave, kde sa zápasy odohrajú na Štadióne Antona Malatinského, polícia upozorňuje na možné komplikácie najmä na Športovej ulici. K úplným uzáverám by však prísť nemalo. Fanúšikovia sú vyzvaní, aby využili vlakovú, autobusovú alebo mestskú hromadnú dopravu, keďže štadión sa nachádza v bezprostrednej blízkosti staníc.

V Trenčíne budú počas zápasov všetky parkovacie plochy v okolí štadióna určené len pre vozidlá organizátora. Bežní návštevníci budú mať príjazd umožnený iba od Ulice M. Rázusa popred Obchodnú akadémiu na Mládežnícku ulicu, kde budú môcť vojsť len s platnou vstupenkou. Obyvatelia Sihote I budú môcť bez obmedzenia vchádzať a vychádzať zo svojich nehnuteľností. Zákaz parkovania bude platiť len na trase určenej pre VIP. Na ostatných uliciach bude parkovanie obyvateľov umožnené a zachované.

V Žiline bude individuálna doprava bude v lokalite štadióna regulovaná približne tri hodiny pred začiatkom zápasov. V deň konania futbalových zápasov budú pre motoristov uzavreté ulice Uhoľná, Kysucká, Športová a Na Sihoti a vstup do oblasti futbalového štadióna bude možný iba z Ľavobrežnej ulice. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.

Tri zápasy majstrovstiev sa uskutočnia na nitrianskom futbalovom štadióne 12. júna o 21.00 h, 15. júna o 18.00 h a 18. júna o 21.00 h. Väčšina dopravných obmedzení začne platiť tri hodiny pred konaním sa zápasov a skončí sa v ten istý deň o polnoci, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Dopravné obmedzenia budú predovšetkým v lokalite v blízkosti futbalového štadióna pod Nitrianskym hradom. Obmedzený bude vjazd v smere od okružnej križovatky medzi Mostnou a Parkovým nábrežím do ulice Parkové nábrežie, kde bude kontrolné stanovište.

Fanúšikovia by mali na majstrovské futbalové zápasy prísť včas

Fanúšikovia by mali na zápasy počas Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov prísť včas a s časovou rezervou. Vyhnú sa tak stresu a potenciálnym problémom. Na pondelkovej tlačovej konferencii to zdôraznila Prezidentka Policajného Jana Maškarová. Ako Maškarová dodala, návštevníci budú musieť prejsť pred zápasom bezpečnostnou kontrolou, ktorá zaberie čas.

Našou úlohou je zabezpečiť pokojný a bezpečný priebeh ME vo futbale do 21 rokov, uviedol minister Šutaj Eštok

Policajná šéfka informovala, že každý deň bude na šampionát dohliadať približne stovka policajtov. Ďalší príslušníci však budú vykonávať svoju bežnú prácu v uliciach. Okrem nich prišlo na Slovensko aj 16 zahraničných policajtov z rôznych krajín. V prípade problémov s fanúšikmi z danej krajiny by mali pomôcť najmä pri komunikácii.

Policajné vedenie tiež informovalo, že k dispozícii budú policajtom aj služobné kone a nasadení budú psovodi. Tí vykonajú na štadiónoch pred každým zápasom pyrotechnickú prehliadku. Polícia zriadi na každom krajskom riaditeľstve Veliteľský štáb. Na Prezídiu v hlavnom meste bude Ústredné operačné stredisko.

„Chceme ubezpečiť všetkých návštevníkov tohto významného športového podujatia, že Policajný zbor je maximálne pripravený zabezpečiť pokojný a dôstojný priebeh šampionátu. Nasadili sme dostatočný počet síl a prostriedkov a prijali viacero opatrení, ktorými chceme deklarovať naše maximálne úsilie zabezpečiť bezproblémový priebeh tohto športového sviatku a zaručiť nerušený futbalový zážitok. Komunikáciu Policajného zboru smerom k verejnosti budeme aj počas šampionátu koordinovať formou sociálnych sietí Policajného zboru, ktoré budeme využívať na poskytovanie aktuálnych informácií,“ informovala polícia.

Fanúšikovia z celej Európy

Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov sú mimoriadne lákavé aj pre fanúšikov jednotlivých krajín, o čom svedčí predaj vstupeniek. Päť dní pred začiatkom turnaja hlásili organizátori predaných vyše 250-tisíc vstupeniek, čo je vzhľadom na obdobie pred turnajom nový rekord ME21. Najväčší záujem je o zápasy slovenského tímu, no na veľkú podporu svojich fanúšikov sa môžu tešiť aj reprezentanti Česka, Anglicka, Nemecka či Fínska.

Organizátori zlomili rekord v počte predaných vstupeniek pred ME U21 vo futbale

„Najväčší záujem je o slovenský tím, no tisícky vstupeniek si už kúpili aj Česi. Spomedzi miest očakávame najviac divákov v Bratislave a v Dunajskej Strede, ale aj v Nitre, ktorá bude dejiskom zápasu Anglicko - Nemecko. V Košiciach očakávame vyše päťtisíc fínskych priaznivcov, o ktorých vieme, že veľká časť z nich bola na Slovensku aj počas hokejových MS. Početné skupiny avizujú aj Rumunsko, Nemecko a Poľsko. Zo zahraničia bude približne 30-35 percent návštevníkov,“ prezradil riaditeľ marketingu šampionátu Lukáš Donoval.