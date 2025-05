Ďurianová v STRACHU o syna Romanka (12): Podstúpil VÁŽNU OPERÁCIU!

Marianna Ďurianová so synom (Zdroj: Instagram MD)

BRATISLAVA - Marianna Ďurianová (48) prežívala chvíle obrovského strachu. Jej syn Romanko totiž podstúpil operáciu. Môže za to vážne zranenie, ktoré si spôsobil ešte minulý rok pred letnými prázdninami. Moderátorka priznala strach, plač aj chvíľkové zrútenia sa!

Marianna Ďurianová je mamou už takmer 13-ročného syna Romanka, ktorého má s expartnerom Romanom Doležalom. Aktuálne však oňho prežívala obrovský strach. Na sociálnej sieti Instagram odhalila, že v uplynulých dňoch podstúpil už druhú vážnu operáciu. Dôvodom bolo zranenie, ktoré si privodil ešte minulý rok pred letnými prázdninami.

„Tieto dve titánové "tyčky" mal môj Romanko takmer rok v stehennej kosti. Vlani si dva dni pred letnými prázdninami zlomil pri futbale nohu a museli ho operovať. No je to statočný chlapec a napriek tomu, že polovicu prázdnin ležal a tú druhú mu robila spoločnosť barla, zvládol to skvele,“ opísala Ďurianová s tým, že pred pár dňami podstúpil ďalšiu operáciu.

„Minulý týždeň mu to z nôžky vybrali a ja verím, že toto leto si užije podľa svojich predstáv,“ pokračovala ustráchaná mama a verejne poďakovala doktorovi, ktorý ho operoval. „Napriek tomu, že sa s podobnými prípadmi stretáva na dennej báze, pochopil môj strach, plač aj chvíľkové zrútenia sa,“ uviedla Marianna a dodala: „Som šťastná, že aj na Slovensku máme lekárov na svetovej úrovni. Romiho stehenná kosť bola zlomená na polovicu. A dnes má v kolene len dve dierky a kopel plánov na leto. Dávajte na seba pozor.“