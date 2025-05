Premiéra Lilo a Stitch: Puskailer ukázal ROZKOŠNÝCH synov a kto je tá KRÁSKA po Kobielskeho boku?

Na premiéra rodinnej komédie Lilo a Stitch sa to hemžilo známymi tvárami. (Zdroj: Ján Zemiar)

Príbeh o malom stvorení z vesmíru, ktoré má síce sklony ničiť všetko naokolo, no v hĺbke duše túži po rodine, dojal nejedného diváka. Tina, ktorá vo filme prepožičala hlas jednej z postáv, dorazila aj s dcérkou Aničkou, ktorá dabovala spolu s ňou. Známa speváčka tak potvrdila, že talent sa u nich v rodine dedí po generáciách.





Premiéra rodinnej komédie Lilo a Stitch, Tina (Zdroj: Ján Zemiar)

Premiéra rodinnej komédie Lilo a Stitch, Thomas Puskailer so synmi. (Zdroj: Ján Zemiar)

Premiéra rodinnej komédie Lilo a Stitch, Vladimír Kobielsky s dcérou Klárou a synom Krištofom (Zdroj: Ján Zemiar)

Thomas Puskailer sa na červenom koberci objavil s dvomi svojimi malými fešákmi – starším Noahom a mladším Jesseom. Chlapci rozdávali úsmevy, pózovali ako profíci a nezapreli svojho charizmatického otca. Najmladšia dcérka Daisy tentokrát zostala doma s maminou Abbie.No čo by to bola premiéra bez malého prekvapenia? Herec Vlado Kobielsky prišiel s dcéru a mladším synom, no všetky oči sa upierali práve na mladú krásku po jeho boku. Išlo o jeho dcéru Kláru, ktorá vyrástla v nádhernú mladú ženu. Dlhé tmavé vlasy, výrazné hnedé očí a plné pery. Kobielsky musí dávať na svoju dcéru obrovský pozor, pretože chlapci okolo nej isto krúžia. Herec má spolu s manželkou Alenou tri deti – najstaršieho syna Kristiána, dcéru Kláru a najmladšieho syna Krištofa.Na premiére nechýbali ani ďalšie známe mená slovenského šoubiznisu: Šarkan, Milan Junior Zimnýkoval, Marek Fašiang, Bibiana Ondrejková, Simona Simanová, Lucia Forma Habancová či Peter Sklár so svojou partnerkou Monikou, nevlastnou dcérou Lindou Wagnerovou a roztomilou vnučkou. Lilo a Stitch opäť dokázali, že rodina nie je len o tom, s kým zdieľate DNA, ale o tom, s kým zdieľate srdce. A premiéra sa niesla práve v tomto duchu – plná smiechu, objatí a rozkošných momentov.