Náhla SMRŤ hviezdy (†46) filmu Lilo & Stitch: Pitva odhalila PRÍČINU... Uff, bolo toho viac!

HAVAJ - Pred dvomi mesiacmi svet zasiahla správa o úmrtí herca z filmu Lilo & Stitch, Davida Hekili Kenui Bella. Hviezda zomrela náhle vo veku 46 rokov. A konečne je známa príčina - v týchto dňoch sa na verejnosť dostala pitevná správa, ktorá jeho rýchly odchod objasnila!
Správu, ktorú Havajské policajné oddelenie vydalo viac ako 2 mesiace po hercovom úmrtí, sa podarilo získať magazínu People. A dokument uvádza až štyri hlavné diagnózy - akútne zlyhanie dýchania, sepsu, hypertenznú/aterosklerotickú chorobu srdca a morbídnu obezitu. Ateroskleróza vzniká, keď sa tukové usadeniny ukladajú na stenách tepien, čím obmedzujú prietok krvi a spôsobujú zrazeniny.
Správa tiež uvádza, že záchranári sa hviezdu snažili zachrániť. Na hrudi mal vraj defibrilačné elektródy, zabezpečené dýchacie cesty, zavedenú infúziu a dokonca aj intraoseálnu ihlu v nohe na podávanie tekutín a liekov, keď nebolo možné použiť klasickú infúziu. Pitva tiež odhalila stázovú dermatitídu - čo je kožné ochorenie spôsobené zlým krvným obehom - a edém, teda opuch dolných končatín v dôsledku hromadenia tekutín.
Okrem toho toxikologické testy vyšli čisté - pred úmrtím nepožil žiaden alkohol ani drogy.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%