Tina žije už 10 rokov s VÁŽNOU CHOROBOU: Ako som PRIJALA sklerózu multiplex! Tie SLOVÁ vás PREKVAPIA

Speváčka Tina (Zdroj: Ján Zemiar)

Tina je známa svojím pozitívnym nastavením a životnou energiou. No to, ako prijala vážnu diagnózu, ktorú jej lekári oznámili, prekvapilo aj ju samotnú. Žiadny strach, žiadne panické scenáre. „No a toto je vlastne ten kameň úrazu, že mne sa toto nestalo, že ja mám nejaké veľmi zvláštne nastavenie v sebe. Neviem, či to je nejaký obranný mechanizmus, ale neprišiel strach, ani stres. Moje prvé otázky boli, že aké výhody budem z toho mať. Že či budem mať preukaz a budem môcť parkovať na invalidoch, či nebudem mať dialničnú zadarmo a tak… Ale to nie je, žeby som to sama v sebe vyvolávala, ale mne to automaticky začala hlava generovať, že tak poďme z toho vyťažiť niečo. Začala som písať mojim kamarátom, ktorí robia na rôznych úradoch a informovať sa o tom, že aké benefity to prináša.“



Z jej reakcie je jasné, že uvažuje inak než väčšina. Žiadna sebelútosť, ale snaha zobrať si z každej situácie to najlepšie. A ako sama hovorí – táto zvláštna vnútorná sila v nej jednoducho je. „A nikdy za celých takmer 10 rokov sa nevynori nejaký strach, ktorý by ma oslabil v tomto a to je niečo, čo je neprenosné. A neviem ani iným ľuďom dať nejaký návod, že ako sa k tomu postaviť lebo ja neviem prečo som tak zeragovala. Je to niekde vo mne skryté, možno po predkoch zdedené, neustále nejaká sila zotrvať na žive alebo ja neviem čo to je.“





Odkiaľ sa takáto vnútorná odolnosť v nej berie? Tina to sama presne nevie pomenovať.prezradila v podcaste Nedeľný hosť Vikórie Lancošovej.