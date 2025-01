TRAPAS českej Novy: Verejne PONÍŽILI hviezdu Love Islandu... Tá im to dala VYŽRAŤ!

(Zdroj: Tv Markíza)

PRAHA - Dominique Alagia (19) patrila k najvýraznejším účastníčkam poslednej série zoznamovacej šou Love Island. Napokon s vtedajším partnerom Danom Minichom to dobojovali až do finále. Aktuálne bola kráska hosťom relácie TALK!, ktorá patrí do portfólia televízie Nova. No a práve odtiaľ sa dočkala nepríjemnej podpásovky. Verejne ju ponížili... Dala im to vyžrať!