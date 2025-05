Na Slovensko príde SVETOZNÁMA DJ-ka: Hviezdne maniere? Tomu nebudete veriť!

DJ Korolova

BRATISLAVA - Zábava pod holým nebom, tanečné beaty a svetová hviezda! Presne to sľubuje populárny event Touch of God! Organizátor a DJ Mark Kuchta do Bratislavy opäť privedie ukrajinskú DJ-ku Korolovu, ktorá slovenské publikum uchvátila už pred dvoma rokmi. A tentoraz to bude ešte vo väčšom štýle!

A prečo práve DJ Korolova? „Posledný event, ktorý sme s ňou robili pred dvomi rokmi, mal tak veľa pozitívnych ohlasov, že sme sa rozhodli vybrať ju znovu,“ vysvetľuje Kuchta, ktorého môžu ľudia poznať pod DJ menom Casey Sinclair. Korolova si slovenské publikum doslova zamilovala – a publikum ju. Práve preto sa Touch of God rozhodli posunúť na nový level! Unikátny je aj výber samotného miesta! „Hrad je ešte neopozerané ikonické miesto na Slovensku. Bola tam zatiaľ iba jedna takáto eventová záležitosť a my to chceme spraviť veľkolepo,“ hovorí Mark Kuchta. Výnimočné však nebude len samotné miesto, ale aj atmosféra. Areál hradu sa zmení na tropickú džungľu. „Celý areál bude vyzdobený v štýle jungle a všetci ľudia budú mať dress code akoby amazonského charakteru.“ Zadanie dresscodu je totiž jasné: SPIRIT OF THE JUNGLE.

Na pódiu nebude Korolova sama. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na siedmich ďalších DJ-ov zo Slovenska, jednu českú DJ-ku žijúcu na Ibize a špeciálneho hosťa z Prahy. A čo samotná hviezda večera? S Markom sa osobne stretli pri organizovaní predchádzajúceho eventu – a prekvapila ho viac, než čakal. „To bolo naše prvé stretnutie s takouto veľkou hviezdou a niekoľko dní po tom sme zostali v šoku, aká dokáže byť pokorná, bez hviezdnych manierov. Bola to super osoba, s ktorou sa dalo povtipkovať. Boli sme spolu na dvojhodinovej večeri a doteraz si pamätám niektoré jej vtipy, ktoré sa nám normálne zapísali do pamäti.“

A ako si zapísala do pamäti slovenské publikum? Ani tu nešetrí Kuchta superlatívmi.Touch of God na hrade sa uskutoční už 24. mája od 15.00 do 24.00 na Bratislavskom hrade a 90 % lístkov je predaných. Kto chce byť súčasťou tejto unikátnej letnej párty, mal by si vstupenky zabezpečiť čím skôr. Mark Kuchta v rozhovore prezradil, na čo všetko sa možno tešiť, no poodhalil aj to, ako sa on ako tiež jeden z DJ-ov pozerá na ženy v DJ profesii... prekvapivé slová.

