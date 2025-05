Juraj Šoko Tabáček (Zdroj: Ján Zemiar)

Známeho stand-up komika Juraja „Šoka“ Tabačeka netreba nikomu zvlášť predstavovať. Svojimi vystúpeniami baví divákov už celé roky a skvelo sa udomácnil aj v obľúbenej relácii Inkognito. Padla však aj otázka, čo by robil, keby nestál pred mikrofónom? „Viem si predstaviť, že by som sa možno dostal do nejakej firmy, kde by som manažoval nejakú skupinu ľudí. Veľakrát som na sebe odsledoval, že celkom viem prepojiť ľudí v rámci toho, aby sme sa dostali k výsledku ľahšie.“ Ale jedným dychom dodáva, že predstava je jedna vec, realita druhá: „Že to hovorím neznamená, že by sa to reálne stalo. A keby som narazil na realitu, možno by som bol veľmi sklamaný.“

Zraz s realitou nastal aj po krachu manželstva. Po rozvode však našiel šťastie v náručí herečky Janky Labajovej a všetko nasvedčuje tomu, že dvojici to klape.Na Janke si však mimoriadne váži spôsob, akým dokáže pristupovať k nedorozumeniam.

Zo Šokovho stroskotaného dlhoročného manželstva pochádzajú dve deti, syn Jakubko a dcéra Adelka. A hoci by o tom mohol mlčať, radšej vyslovil poučné lekcie. „Základná bola, ako pristupovať ďalej k deťom. Zistil som, že ľútosť nie je cesta – je to chybná emócia. Ak chcem byť smutný, môžem byť. Ak chcem byť nahnevaný – pokojne. Ale ľutovať deti nepomôže ničomu. Potom to môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam.“ Vo svojej otvorenosti však zašiel ešte ďalej a v rozhovore prezradil to, čomu sa chce pri výchove svojich detí vyhnúť oblúkom a prečo vlastne k samotnému rozvodu prišlo!

Šoko o stroskotanom MANŽELSTVE: Jednou vetou zhrnul, čo by mal každý rozvedený pochopiť! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)