Do rodiny Jara Bekra vstúpila smrť a obrovský žiaľ: Mama, takto si ťa budem pamätať...

Jaro Bekr (Zdroj: Facebook J.B.)

Jaro Bekr prežíva obrovský žiaľ. Na druhý svet sa pobrala jeho mama, ktorú neraz spomínal aj na sociálnych sieťach. Práve tam sa s ňou aj verejne rozlúčil tak, ako to on vie - citlivo, emotívne, ľudsky.

„Takto si ťa budem pamätať. Ako si sa smiala, ako si mi chcela dať po hlave, keď sme ti s brachom robili nervy pri večeri a ja som sa uhol, ale rozbil som si obočie o hrnček a ty si hneď odpadla 😁 Ako si rada spievala,“ začína svoje rozprávanie. „Ako si mi rozprávala o svojom detstve, nie vždy jednoduchom. Ako si ma naučila najprv piecť bábovku a neskôr aj variť, lebo si hovorila, že 'Muž musí vedieť variť a tancovať.' Snáď som ti to splnil a bola si na mňa hrdá ❤️ Strašne som rád, že si poznala Moniku, Zarku, Lea a že oni mohli poznať teba. Od obeda chodím ako v opare. Horská dráha emócií, keď človek musí pomôcť vybavovať všetky formality, ktoré sú úplne chladné, a potom príde flashback, keď si vybavím situácie s tebou 😪 “ opisuje svoje súženie.

„Ten pocit, že kus zo mňa odišiel. Ten pocit definitívnosti. A ako ťa poznám, viem, že oddnes mám tam hore spolu s tvojou sestrou, mojou krstnou mamou nie že dvoch strážnych anjelov, ale bodyguardov ❤️ Ako toto píšem, začala búrka a mne idú v hlave slová Stingovej pesničky Fragile "On and on, the rain will fall Like tears from a star, like tears from a star On and on, the rain will say How fragile we are, how fragile we are" Mami, ďakujem!“ Jarovi, jeho manželke Monike Hilmerovej i celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť a želáme veľa sily.

