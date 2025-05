Slnečné žiarenie môže môže poškodiť rohovku oka: Hrozí aj šedý zákal

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slnečné žiarenie môže očiam spôsobiť mnoho nepríjemností. Nosenie slnečných okuliarov by preto malo byť pre každého samozrejmosťou. V relácii TASR TV Zdravie to uviedla primárka Očnej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave Nora Majtánová.

„Môže vzniknúť popálenina rohovky, negatívne žiarenie môže spôsobiť šedý zákal, ale čo je najhoršie, môže vzniknúť tzv. solárna makulopatia, kedy vznikne poškodenie v mieste najostrejšieho videnia,“ vysvetlila. Najlepšie sú podľa lekárky slnečné okuliare so širokými bočnicami, aby oko chránili aj pred bočným žiarením. UV filter by mal mať minimálne 400 nm. V tejto súvislosti odporučila kupovať slnečné okuliare v certifikovaných optikách, pretože okuliare napríklad z trhoviska nikdy nezaručia, že UV filter naozaj má uvádzanú ochrannú schopnosť. „Už som zažila situáciu, kedy bol na okuliaroch UV filter napísaný a v skutočnosti na nich nebola žiadna ochrana,“ konštatovala doktorka. Prístroj na premeranie UV filtra však majú iba lekári, takže nakupujúci si uvádzané hodnoty nemajú ako overiť. Pri slnečných okuliaroch sú dôležité aj polarizačné sklá. „Keď sa odráža od morskej hladiny svetlo, tak je to UV veľmi nepríjemné, a preto existujú tzv. polarizačné sklá a to je ako keby ďalší filter, ktorý nám chráni zrak a robí presne to, že nám nevadí ten odraz,“ povedala.

Ako si správne vybrať slnečné okuliare?

Majtánová vysvetlila, že štandardy Európskej únie zadeľujú slnečné okuliare do viacerých kategórií. „Kategória nula znamená, že je tam minimálna ochrana. Tá chráni len pred vetrom alebo padnutím cudzieho telieska do oka,“ spresnila. Okuliare v kategórii jedna majú ochranu 20 percent. „To sú také oranžové okuliare, ktoré sa nosia väčšinou na imidž,“ dodala. Keď ideme na dovolenku, mali by sme mať slnečné okuliare aspoň kategórie 2. „Tieto nás už chránia od 56 do 81 percent. Je to dôležité aj preto, že pri mori na nás nevplývajú len slnečné lúče zo slnka, ale aj ich odraz z vody, a to je nebezpečnejšie,“ zhodnotila. Najlepšia kategória je podľa odborníčky číslo 3, ktorá chráni oko ešte viac. V poslednej kategórii 4 sú okuliare, ktoré sa odporúčajú napríklad pre lyžiarov, ktorí lyžujú vo vyšších nadmorských výškach. „S takýmito okuliarmi je zakázané šoférovať,“ upozornila.

Pozor na vodu, slnko aj nedostatočnú ochranu u detí!

Na oči si podľa lekárky treba dávať pozor aj pri letných aktivitách. „Treba sa kúpať tam, kde je čisto. Keď vyjdeme z bazéna, treba si oči poriadne prepláchnuť čistou vodou, prípadne umelými slzami,“ poradila s tým, že pri kúpaní v mori, ak sa potápame, netreba zabúdať na plavecké okuliare. Dôležitou ochranou očí pred slnkom je podľa Majtánovej aj prikrývka hlavy, najmä u detí. „U detí ťažko dosiahneme, aby mali slnečné okuliare na očiach, preto im treba dávať čiapku s veľkým šiltom, ktorý ich ochráni aj pred zásahmi slnečného žiarenia,“ konštatovala. Vyššie riziko poškodenia očí zo slnečného žiarenia je u ľudí so svetlými očami. „Bledé oko, zelené alebo modré, má menej farbiva, a tým pádom nie je prirodzená ochrana až taká silná, do oka prenikne viac svetla, a preto je tam vyššie riziko poškodenia. Naopak, tmavé oko má viac prirodzeného farbiva, ktoré chráni pred slnečnými lúčmi,“ uzavrela.